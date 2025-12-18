Plusieurs étapes sont indispensables pour optimiser votre farm d’Extra Baies.

La recette du donut indispensable

Le donut à privilégier est le Donut à la confiture à la Sédra Gélifié. Ce dernier peut obtenir jusqu’à deux talents de puissance liés aux objets, et c’est précisément ce que l’on recherche. Pour un farm optimal, votre donut doit absolument posséder :

Aura Objets (Baies) Baies niveau 3

Aura Abondance niveau 2 ou 3 (idéalement niveau 3)

Cette combinaison est la clé du succès car l’Aura Objets (Baies) garantit que les Poké Balls donneront toujours des baies. L’Aura Abondance augmente drastiquement la quantité obtenue, même sur les petites Poké Balls. Résultat, vous obtenez au minimum 6 baies par Poké Ball, parfois bien plus sur les grosses.

Pour fabriquer ce donut, il vous faut 8 Extra Baies Sédra. Oui, l’investissement peut sembler élevé, mais comme vous allez le voir, la méthode permet de récupérer largement la mise, voire plus.

Obtenir le bon donut à coup sûr

Le principal frein est évidemment le caractère aléatoire des talents du donut. Heureusement, il existe une astuce de reset très simple pour obtenir la combinaison parfaite sans gaspiller vos ressources.

Étape 1 : créer une sauvegarde de sécurité

Téléportez-vous dans n’importe quel Centre Pokémon et faites soigner vos Pokémon. Cela crée une sauvegarde automatique fixe.

Étape 2 : fabriquer le donut

Rendez-vous à l’Hôtel Z et fabriquez le donut avec vos 8 Extra Baies Sédra. Vérifiez immédiatement les talents obtenus.

Étape 3 : reset si nécessaire

Si les talents ne correspondent pas à ceux recherchés, fermez immédiatement le jeu. Sur l’écran titre, appuyez sur Haut + X + B. Rechargez la sauvegarde créée au Centre Pokémon. Vous pouvez alors recommencer autant de fois que nécessaire. Parfois le bon donut arrive du premier coup, parfois après 10 à 20 essais, mais le gain final vaut largement ces quelques minutes.

La meilleure zone pour farmer les Extra Baies

Une fois votre donut prêt, place au vrai farming. Cherchez une faille de type « Dimension Sauvage » avec un niveau 4 étoiles et évitez absolument les zones de combat avec des dresseurs. Les combats de dresseurs font disparaître les Poké Balls temporairement, ce qui ralentit énormément le farm. Si aucune zone adaptée n’est disponible, reposez-vous sur un banc pour rafraichir la carte en failles.

En outre, cherchez les « Dimension Sauvage de grande taille ». Ces failles contiennent plus de Pokéball flottantes. Pour maximiser le gain de baies dans la faille, parcourez la zone en priorité pour récupérer toutes les Poké Balls (petites et grandes). Même les petites Poké Balls rapportent 6 baies ou plus, tandis que les grandes peuvent déclencher plusieurs gains en une seule interaction.

Il n’est pas nécessaire de viser la Poké Ball dorée mais n’hésitez pas à le faire si vous avez déjà récupéré toutes les autres Poké Balls. Avec un peu de chance, une seul run peut rembourser les 8 Extra Baies Sédra et vous laisser avec un gros surplus. Ce qui signifie que vous pouvez enchaîner les runs indéfiniment, sans jamais être à court de ressources.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2.