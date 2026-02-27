Pokémon Vents et Pokémon Vagues annoncés, voici les premières informations sur cette exclusivité Switch 2

Des jeux Pokémon avec un peu plus de pixels

Cette première vidéo de Pokémon Vents et Pokémon Vagues en dévoile à la fois beaucoup et très peu. On a en effet droit à de premières images de gameplay qui nous montrent des jeux bien plus ambitieux que les précédents opus, du moins sur un plan technique, même s’il y a encore de la marge avant qu’un jeu Pokémon flatte vraiment la rétine.

La végétation est en tout cas plus dense, l’eau est bien plus réaliste et on semble même nous teaser qu’il sera possible de se balader dans les fonds marins, ce qui colle avec la thématique des jeux.

Mais cette nouvelle région reste encore bien mystérieuse. On ne connaît même pas son nom, ni son inspiration. On voit qu’elle nous entraînera aussi bien dans la jungle que dans une station balnéaire, ce qui pourra évoquer Alola et d’autres régions déjà visitées, même si l’on aura aussi droit à des marécages et à des volcans.

Les nouveaux starters de la 10ᵉ génération de Pokémon

Pour ne pas rompre avec les habitudes, Pokémon Vents et Pokémon Vagues vous proposeront trois nouveaux Pokémon de départ à choisir en commençant votre aventure dans cette nouvelle région. Là encore, il s’agit du triptyque habituel Plante-Feu-Eau : Voici les Pokémon de départ de Pokémon Vents et Pokémon Vagues :

Broussatif : une sorte de poussin type Plante

: une sorte de poussin type Plante Caloulou : un chiot de type Feu

: un chiot de type Feu Ogéko : un gecko de type Eau

Visiblement, on aura aussi droit à des Pikachu un peu spéciaux, Tornachu et Pikaflo, qui seront bien habillés pour nous accueillir dans cette région très ensoleillée. En dehors de cela, on retrouve plein de Pokémon déjà connus comme Bouledeneu, Limagma, Krabby et compagnie.

Quand sortiront Pokémon Vents et Pokémon Vagues ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que The Pokémon Company a été plutôt vague timide concernant la date de sortie de ces deux titres, ne préférant pas donner de période précise. Il faudra se contenter de la seule information à notre disposition pour le moment, à savoir que Pokémon Vents et Pokémon Vagues seront tous les deux disponibles dans le courant de l’année 2027.

Autre détail très important à mentionner, Pokémon Vents et Pokémon Vagues seront exclusifs à la Nintendo Switch 2. Seul le logo de la dernière console de Nintendo apparait dans la bande-annonce, et cela explique pourquoi l’ambition technique a pu monter d’un léger cran sur ces épisodes.