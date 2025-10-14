Test Légendes Pokémon Z-A – La révolution en temps réel tient-elle ses promesses ?

Jaquette de Légendes Pokémon Z-A
Légendes Pokémon Z-A
switch
switch 2

Date de sortie : 16/10/2025

  • Les combats en temps réel rafraichissant...
  • Le retour des Méga-Évolutions
  • Un scénario et des personnages bien écrits
  • L’ambiance musicale soignée et variée
  • Une fluidité bien plus stable sur Switch 2
  • Les quêtes annexes plutôt bien faîtes
  • ...mais souvent brouillon
  • Une ville trop confinée qui bride l’exploration
  • Une technique toujours datée
  • L’absence persistante de doublage
7.5

Légendes Pokémon Z-A est sans conteste l’épisode le plus audacieux de Game Freak depuis des années après Arceus. En osant bouleverser le système de combat au profit d’un modèle en temps réel, le studio prouve qu’il cherche encore à faire évoluer sa formule, quitte à prendre des risques. Plus nerveux, plus immersif et parfois plus mature dans son ton, le jeu réussit à surprendre là où on ne l’attendait pas forcément. Mais cette ambition se heurte à des limites techniques et structurelles évidentes, avec une ville trop étriquée, des affrontements souvent brouillons, et une mise en scène encore trop rigide pour un titre de cette envergure. Malgré tout, la magie opère par moments, notamment grâce à ses Méga-Évolutions spectaculaires et son écriture plus travaillée que d’ordinaire.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

