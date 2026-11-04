EA Sports FC 27 dévoile la huitième Team Of The Week
EA Sports FC 27 vient d’annoncer la huitième Team Of The Week. Les joueurs et joueuses sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
Huitième TOTW !
- Le gardien : Unai Simon (86).
- La défense : Van Hecke (83), Di Lollo (80) et Pedersen (80).
- Le milieu de terrain : Rodman (88), Fermin (86), Kerolin Nicoli (86), Rogers (85), Carrasco (84), Pelova (82), Ayari (81), Diego Moreira (81), Ballet (80), Abada (80) et Altunkulak (80).
- L’attaque : Weghorst (82), Demirovic (82), Nusa (80), Mbangula (80), Yassin (80), Borja Sainz (80), Nowak (80) et Collins (80).
EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.