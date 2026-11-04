EA Sports FC 27 dévoile la huitième Team Of The Week

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EA Sports FC 27 vient d’annoncer la huitième Team Of The Week. Les joueurs et joueuses sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.

EA Sports FC 27 // Source : Electronic Arts

Huitième TOTW !

  • Le gardien : Unai Simon (86).
  • La défense : Van Hecke (83), Di Lollo (80) et Pedersen (80).
  • Le milieu de terrain : Rodman (88), Fermin (86), Kerolin Nicoli (86), Rogers (85), Carrasco (84), Pelova (82), Ayari (81), Diego Moreira (81), Ballet (80), Abada (80) et Altunkulak (80).
  • L’attaque : Weghorst (82), Demirovic (82), Nusa (80), Mbangula (80), Yassin (80), Borja Sainz (80), Nowak (80) et Collins (80).

EA Sports FC 27  est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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EA Sports FC 27
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Date de sortie : 25/09/2026

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

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