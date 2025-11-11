La PS5 dépasse les 84 millions de ventes, et Ghost of Yotei s’est vendu à 3,3 millions d’exemplaires en un mois

La PS5 ne faiblit pas

La PS5 continue à bien se vendre, puisque 3,9 millions de consoles ont été distribuées durant ce dernier trimestre, qui s’est terminé au 30 septembre. Cela représente une hausse de 100 000 exemplaires par rapport au même trimestre l’année dernière, et à l’heure où la console est dans sa cinquième année de commercialisation, ce point est important à souligner étant donné que l’on s’attendait plutôt à des ventes en déclin. Cela veut donc dire que 84,2 millions de PS5 ont été distribuées dans le monde, permettant d’atteindre les 119 millions d’utilisateurs actifs sur le PlayStation Network (+3 millions par rapport à l’année dernière).

Du côté des jeux, ce sont 80,3 millions de titres PS4 et PS5 qui ont été vendus sur le dernier trimestre, là encore avec une hausse de 2,6 millions. Les jeux first-party fonctionnent mieux, puisqu’ils représentent 6,3 millions de jeux vendus sur cette période, soit un million de plus que l’année dernière. Et ici, la part du dématérialisé augmente toujours plus, avec 2% supplémentaire, pour un total de 72% des jeux vendus de la sorte.

Ghost of Yotei se porte bien

Et en parlant des jeux, même si Ghost of Yotei n’est pas compté dans le dernier trimestre étant donné qu’il est sorti le 2 octobre, Sony voulait tout de même adresser un mot sur la performance du titre.

Le jeu de Sucker Punch s’est déjà vendu à 3,3 millions d’exemplaires, et ce en l’espace d’un seul mois. On ignore ce que Ghost of Tsushima avait réussi à faire dans une même période de temps, mais en 4 mois, ce premier épisode avait atteint les 5 millions (dans une période boostée par le Covid). Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, on ne serait donc pas surpris de voir Ghost of Yotei largement rattraper son aîné.