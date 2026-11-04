GOG tiendra son propre showcase ce 5 novembre avec des annonces exclusives de nouveaux jeux

Que avec des jeux sans DRM donc

Alors oui, des showcases, on en mange tous les quatre matins (et on est bien mal placés pour critiquer cela), mais voir GOG se lancer dans sa propre émission est tout de même intéressant.

Pour son dix-huitième anniversaire, la plateforme va s’essayer à l’exercice du showcase pour la toute première fois de son existence, et ce dès demain, le 5 novembre à 19 heures, heure de Paris. C’est un peu tard pour prévenir, mais après tout, c’est dans l’esprit d’un Nintendo qui prévient la veille pour le lendemain lors de la diffusion d’un Nintendo Direct.

Difficile de vous dire ce qu’il faut en attendre ici puisqu’il s’agira de la première édition. GOG indique simplement que de nouveaux jeux seront révélés (sans doute des titres à petit budget, ne vous attendez pas à des annonces fracassantes), mais il faudra aussi compter sur des annonces autour de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. On imagine aussi que des jeux viendront rejoindre le programme de préservation de GOG à cette occasion.

Rendez-vous donc demain pour en savoir un peu plus.