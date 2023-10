Marvel’s Spider-Man 2 : 2,5 millions de jeux vendus en seulement 24 heures, un record absolu pour un jeu PlayStation

Le raz-de-marée de cette fin d’année est provoqué par la nouvelle aventure des Tisseurs puisque PlayStation indique aujourd’hui que Marvel’s Spider-Man 2 s’est écoulé en 2,5 millions d’exemplaires en seulement 24 heures. Oui, en une seule journée, ce qui lui permet de réaliser le meilleur lancement d’un jeu en provenance des PlayStation Studios, rien que ça.

À titre de comparaison, le premier Marvel’s Spider-Man avait vendu 3,3 millions d’exemplaires en 3 jours, ce qui lui avait justement permis, à l’époque, de rafler la couronne du meilleur lancement pour un jeu Sony. God of War Ragnarok avait quant à lui vendu 5 millions de copies en une semaine.

