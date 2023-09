Marvel’s Spider-Man 2 : Insomniac Games prévient que les spoilers autour du jeu sont déjà dans la nature

Ce n’est pas une surprise. Dès le moment où les codes d’un jeu sont distribués à la presse et aux influenceurs, des petits malins s’amusent à briser l’embargo pour une heure de gloire éphémère et gâchent l’expérience de beaucoup de monde en publiant des spoilers.

Marvel’s Spider-Man 2 ne fera pas exception et on a déjà pu voir une liste de trophées pointer le bout de son nom, qui en révélait déjà un peu trop. Et ce n’est que le début, puisque des spoilers concernant l’histoire principale de ce nouvel épisode commencent à apparaître sur les réseaux sociaux. Conscient de ce problème, Insomniac Games a demandé à tout le monde d’avoir un peu de tenue et de ne pas partager ces éléments, surtout avec une histoire qui serait apparemment riche en surprise, selon les mots du studio.

Hey Web-Heads! As we approach launch, #SpiderMan2PS5 spoilers may start to appear online…

We worked hard to craft a story PACKED with surprises, so tread carefully and be mindful of posting spoilers. Let's #BeGreaterTogether: please keep the adventure fresh for everyone! 🤫 pic.twitter.com/sYffnzl0J3

— Insomniac Games (@insomniacgames) September 29, 2023