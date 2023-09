Marvel’s Spider-Man 2 : Le poids du jeu déjà révélé par le bundle PS5 ?

Moins de 100 Go pour cette suite

Ce bundle contenant la façade collector Marvel’s Spider-Man 2 pour la PS5 sort bien avant le jeu, ce qui explique pourquoi certains consommateurs peuvent déjà avoir un pack collector du titre alors que ce dernier est attendu pour le mois prochain. Et c’est en lisant les petits caractères de ce bundle que certains se sont rendu compte que le poids du jeu était sous-entendu ici.

Si l’on se fie aux indications présentes sur le packaging, Marvel’s Spider-Man 2 devrait peser environ 98 Go sur le SSD de votre PS5. Ce qui est désormais un poids standard pour les grosses productions modernes, même si le remaster du premier jeu tournait plutôt autour de 70 Go. La surprise n’est pas donc totale étant donné que l’on s’attendait à ce que le jeu soit lourd, mais vous savez maintenant la place dont vous aurez besoin pour accueillir Peter, Miles et Venom sur votre PS5.

Marvel’s Spider-Man 2 officially requires a minimum of 98 GB per the official Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Console Bundle Retail Box. #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/2Gyod29X1D — Marvel’s Spider-Man 2 Countdown🕸️🕷️ (@SpiderManCD) August 30, 2023

Marvel’s Spider-Man 2 sortira le 20 octobre prochain en exclusivité sur PlayStation 5.