Le costume du film Spider-Man: Brand New Day arrive en DLC gratuit dans Marvel’s Spider-Man 2

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Vous n’êtes peut-être pas sans savoir qu’un nouveau film Spider-Man s’apprête à débarquer sur grand écran cet été. Spider-Man: Brand New Day nous présentera un Peter Parker qui repart à zéro après les événements de No Way Home, sans tous ses gadgets, ses costumes ou encore même ses amis. On y découvrira donc un costume davantage « fait maison » pour le Tisseur, et l’occasion était trop belle pour ne pas inclure cette nouvelle tenue dans le jeu Spider-Man le plus récent.

Affiche du film Spider-Man: Brand New Day

Un costume déjà très apprécié

La nouvelle bande-annonce de Spider-Man: Brand New Day a dévoilé beaucoup de choses à propos des nouvelles aventures de Peter, mais nous ne sommes pas vraiment là pour parler du long-métrage en lui-même. Ce qui nous intéresse surtout, c’est de voir que Sony a profité de ce nouveau trailer pour confirmer l’existence d’un crossover plus qu’évident avec Marvel’s Spider-Man 2.

Ainsi, comme pour les costumes des autres films Spider-Man, la toute nouvelle tenue de Peter dans Brand New Day sera ajoutée dès le 28 juillet prochain dans Marvel’s Spider-Man 2. Et ce, sans aucun coût supplémentaire, puisqu’il s’agira d’un costume gratuit. Une évidence pour Sony, surtout dans la mesure où ce nouveau costume est plébiscité par les fans, contrairement à ceux de la précédente trilogie de films de Tom Holland, moins populaires.

Spider man 2 1

Le costume du film Brand New Day dans Marvel’s Spider-Man 2

C’est sans doute la dernière nouveauté que l’on verra être ajoutée dans Marvel’s Spider-Man 2, sauf si bien sûr Spider-Man apparait dans les prochains films Avengers affublé d’une nouvelle tenue, forçant Insomniac Games à se remettre au boulot.

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Date de sortie : 20/10/2023

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