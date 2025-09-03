Marvel Rivals confirme sa version PS4, qui sortira avec sa saison 4 et qui mettra en avant Angela et Daredevil

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Les dernières fuites en date ne laissaient pas vraiment de doutes concernant l’arrivée d’une version PS4 de Marvel Rivals. Même si l’on a désormais peu l’habitude de voir des jeux de cette génération s’offrir un portage sur les consoles qui datent maintenant d’il y a plus d’une décennie, NetEase a trouvé une certaine logique à l’idée de sortir son hero-shooter sur PS4. Et il confirme aujourd’hui l’existence de cette version via l’annonce de la saison 4 du jeu, qui révèle aussi les deux prochains champions à rejoindre le casting.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Marvel Rivals
Marvel Rivals
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 06/12/2024

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Marvel Rivals : Le hero-shooter pourrait aussi sortir sur PlayStation 4

pc
ps5
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Rivals : Le hero-shooter pourrait aussi sortir sur PlayStation 4

Marvel a donné l’autorisation à NetEase de pouvoir créer ses propres personnages pour Marvel Rivals

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel a donné l’autorisation à NetEase de pouvoir créer ses propres personnages pour Marvel Rivals

Marvel Rivals lancera sa saison 3 le 11 juillet avec Blade et Jean Grey version Phénix

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Rivals lancera sa saison 3 le 11 juillet avec Blade et Jean Grey version Phénix

Ultron – Marvel Rivals

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ultron – Marvel Rivals
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Marvel Rivals confirme sa version PS4, qui sortira avec sa saison 4 et qui mettra en avant Angela et Daredevil
pc
ps5
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Rivals confirme sa version PS4, qui sortira avec sa saison 4 et qui mettra en avant Angela et Daredevil
Nioh 3 refait parler de lui avec un peu de gameplay contre un boss très féroce
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Nioh 3 refait parler de lui avec un peu de gameplay contre un boss très féroce
Xbox dévoile sa nouvelle gamme de manettes Breaker, avec trois modèles à précommander
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox dévoile sa nouvelle gamme de manettes Breaker, avec trois modèles à précommander
La suite de Stellar Blade va étendre l’univers du jeu, Shift Up promet également d’améliorer le gameplay
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : La suite de Stellar Blade va étendre l’univers du jeu, Shift Up promet également d’améliorer le gameplay
Sony pourrait réduire la taille du SSD de la PS5 Slim numérique, sans pour autant baisser le prix de la console
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Sony pourrait réduire la taille du SSD de la PS5 Slim numérique, sans pour autant baisser le prix de la console
On a pu jouer à Bus Bound lors de la Gamescom 2025, nos premières impressions sur cette simulation de chauffeur de bus
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : On a pu jouer à Bus Bound lors de la Gamescom 2025, nos premières impressions sur cette simulation de chauffeur de bus
Une tournée française de concerts autour de Clair Obscur: Expedition 33 aura bientôt lieu
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Une tournée française de concerts autour de Clair Obscur: Expedition 33 aura bientôt lieu
Indiana Jones et le Cercle Ancien : Un cadre de MachineGames explique comment le Game Pass peut influer sur le développement
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Indiana Jones et le Cercle Ancien : Un cadre de MachineGames explique comment le Game Pass peut influer sur le développement
Pour son arrivée sur Xbox, Helldivers 2 se place en tête des ventes du Microsoft Store
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Pour son arrivée sur Xbox, Helldivers 2 se place en tête des ventes du Microsoft Store
Maintenant que Sony a revendu ses parts, l’EVO appartient en grande partie à Qiddiya, société d’Arabie saoudite
Image d\'illustration pour l\'article : Maintenant que Sony a revendu ses parts, l’EVO appartient en grande partie à Qiddiya, société d’Arabie saoudite
Perfect Dark aurait pu être sauvé par Take-Two, mais les négociations avec Microsoft ont échoué
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Perfect Dark aurait pu être sauvé par Take-Two, mais les négociations avec Microsoft ont échoué
On a rejoué à REANIMAL, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares, et c’était effrayant
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : On a rejoué à REANIMAL, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares, et c’était effrayant
2XKO ajoute Blitzcrank à son roster, juste avant la sortie de sa bêta
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO ajoute Blitzcrank à son roster, juste avant la sortie de sa bêta
Un film Call of Duty est en préparation, Activision a conclu un accord avec Paramount
Image d\'illustration pour l\'article : Un film Call of Duty est en préparation, Activision a conclu un accord avec Paramount
Xbox Game Pass : Hollow Knight Silksong, Cataclismo, Pat’ Patrouille… Les jeux à venir dans l’abonnement en septembre
pc
xbox series
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Hollow Knight Silksong, Cataclismo, Pat’ Patrouille… Les jeux à venir dans l’abonnement en septembre
Marvel Rivals : Le hero-shooter pourrait aussi sortir sur PlayStation 4
pc
ps5
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Rivals : Le hero-shooter pourrait aussi sortir sur PlayStation 4
Pour le président de Capcom, le prix de la PS5 est un frein pour les ventes sur la durée de Monster Hunter Wilds
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Pour le président de Capcom, le prix de la PS5 est un frein pour les ventes sur la durée de Monster Hunter Wilds
Calendrier des sorties jeux vidéo septembre 2025
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Calendrier des sorties jeux vidéo septembre 2025
Cronos: The New Dawn : « Si cela reste dans l’esprit des gens, ce serait déjà un grand succès », Bloober Team se confie à nous avant la sortie du jeu
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Cronos: The New Dawn : « Si cela reste dans l’esprit des gens, ce serait déjà un grand succès », Bloober Team se confie à nous avant la sortie du jeu
À l’occasion des 30 ans de Rayman, Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier confirment travailler sur le prochain jeu
pc
ps vita
3ds
ps3
psp
ds
gameboyadvance
gameboy color
gameboy
playstation one
Image d\'illustration pour l\'article : À l’occasion des 30 ans de Rayman, Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier confirment travailler sur le prochain jeu
Kojima Productions va fêter ses 10 ans lors d’un événement spécial le 23 septembre, avec quelques annonces ?
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Kojima Productions va fêter ses 10 ans lors d’un événement spécial le 23 septembre, avec quelques annonces ?
On a testé Of Ash and Steel : Nos impressions sur ce RPG exigeant inspiré des plus grands
pc
Image d\'illustration pour l\'article : On a testé Of Ash and Steel : Nos impressions sur ce RPG exigeant inspiré des plus grands
Avant même la sortie de Trails in the Sky the 1st Chapter, Falcom confirme l’envie d’un remake pour le deuxième épisode
pc
ps5
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Avant même la sortie de Trails in the Sky the 1st Chapter, Falcom confirme l’envie d’un remake pour le deuxième épisode
Yooka-Replaylee cale sa sortie au mois d’octobre et confirme son arrivée sur Nintendo Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yooka-Replaylee cale sa sortie au mois d’octobre et confirme son arrivée sur Nintendo Switch 2