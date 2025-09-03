Marvel Rivals confirme sa version PS4, qui sortira avec sa saison 4 et qui mettra en avant Angela et Daredevil

L’ange et le diable se font face

Pour cette saison 4, Angela vient demander des comptes au reste du casting suite à l’emprisonnement de Hela, qu’elle aimerait punir elle-même. Mais c’est sans compter sur Dizang, ou plutôt Daredevil, qui prend le rôle de geôlier un peu trop à cœur. On devine donc que ces deux personnages seront les prochains à être jouables dans Marvel Rivals, sans doute en commençant par l’ange chasseuse de primes.

Hormis la présence de ces deux nouveaux personnages, on remarquera que cette bande-annonce confirme aussi l’existence d’un portage PS4 du jeu. Chose déjà révélée par une fuite sur le PlayStation Store, mais cette-fois, cette version est plus officielle. Cette dernière sortira donc en même temps que la saison 4 du jeu, c’est-à-dire le 12 septembre prochain. À voir à quoi ce portage va ressembler et si les sacrifices techniques ne seront pas trop visibles, mais cela devrait permettre au jeu service d’agrandir encore un peu plus sa communauté.

Marvel Rivals est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu.