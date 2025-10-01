Marvel Cosmic Invasion s’offre une démo, à défaut d’une date de sortie
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Le casting de Marvel Cosmic Invasion continue de s’agrandir puisque tout récemment, Dotemu a confirmé que Black Panther et Cosmic Ghost Rider allaient figurer au sein de ce beat’em up à l’inspiration très rétro. Et alors qu’aux dernières nouvelles, le jeu est encore prévu pour cette année, aucune date de sortie fixe n’est encore à l’horizon. Afin de nous faire patienter d’ici là, l’éditeur met en place dès aujourd’hui une démo du jeu.
Testez dès maintenant la démo, même en coop
Cette démo de Marvel Cosmic Invasion arrive dans le cadre du Steam Next Fest qui débutera officiellement le 13 octobre, mais Dotemu n’avait pas envie d’attendre afin de proposer cet essai gratuit sur Steam, qui est aussi jouable via votre Steam Deck.
Dans cette démo, vous retrouverez deux niveaux dans lesquels combattre seul ou en duo (puisque la démo est jouable en coop), c’est-à-dire à travers les rues mal famées de New York, et dans le complexe très militarisé d’un Héliporteur. Neuf personnages sont ici proposés à l’essai, à savoir :
- Spider-Man
- Wolverine
- She-Hulk
- Storm
- Venom
- Nova
- Phyla-Vell
- Rocket Raccoon
- Captain America
Marvel Cosmic Invasion sortira normalement cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre aperçu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C