Marvel Cosmic Invasion s’offre une démo, à défaut d’une date de sortie

Testez dès maintenant la démo, même en coop

Cette démo de Marvel Cosmic Invasion arrive dans le cadre du Steam Next Fest qui débutera officiellement le 13 octobre, mais Dotemu n’avait pas envie d’attendre afin de proposer cet essai gratuit sur Steam, qui est aussi jouable via votre Steam Deck.

Dans cette démo, vous retrouverez deux niveaux dans lesquels combattre seul ou en duo (puisque la démo est jouable en coop), c’est-à-dire à travers les rues mal famées de New York, et dans le complexe très militarisé d’un Héliporteur. Neuf personnages sont ici proposés à l’essai, à savoir :

Spider-Man

Wolverine

She-Hulk

Storm

Venom

Nova

Phyla-Vell

Rocket Raccoon

Captain America

Marvel Cosmic Invasion sortira normalement cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre aperçu.