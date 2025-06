Marvel Cosmic Invasion : on y a joué, une claque rétro dans l’univers Marvel ?

La formule Shredder’s Revenge appliquée aux héros Marvel

Marvel Cosmic Invasion s’inscrit comme une évolution de la formule beat’em up retro, basé sur le travail effectué dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Il garde bien évidemment cette vibe retro mais va un peu plus loin dans la mise en scène et la narration avec plus de cut-scenes et d’interactions entre les personnages.

Petit rappel concernant le scénario : l’infâme Annihilus a lancé une attaque sans précédent à travers la galaxie, menaçant toute forme de vie. Pour contrer cette menace, des héros emblématiques tels que Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America, Storm et Venom s’unissent dans une aventure cosmique épique, s’étendant de New York jusqu’aux profondeurs de la Zone Négative.

Le dernier trailer diffusé lors de la cérémonie du Summer Game Fest a d’ailleurs révélé deux nouveaux personnages jouables : She-Hulk et Rocket Raccoon. Le développeur nous a confié que l’ajout d’un héros aussi petit que Rocket représentait un véritable défi technique, mais également une belle opportunité pour diversifier le gameplay. Il nous a également indiqué que le studio souhaitait inclure à la fois des figures très connues du grand public, mais aussi des héros plus confidentiels, afin de satisfaire tous les fans de l’univers Marvel.

Le jeu proposera un mode coopératif jouable en local jusqu’à quatre, mais aussi en ligne, avec la possibilité de rejoindre une partie à tout moment. Il sera aussi possible d’y jouer en solo, avec un second héros contrôlé par l’IA. En matière de contenu, le titre proposera 15 stages et autant de boss à affronter. La grande originalité de Cosmic Invasion réside dans la possibilité de contrôler un duo de personnages que l’on peut intervertir à la volée durant un niveau, via une mécanique appelée Cosmic Swap. Ce système permet de varier les plaisirs et d’adapter sa stratégie en fonction des situations. Une belle idée, surtout quand on se souvient que le précédent titre avec les Tortues Ninja pouvait devenir un peu répétitif sur la durée.

Une virée avec Venom et Wolverine

Accompagnés d’un confrère, nous avons complété un niveau avec Venom et Wolverine. Étant donné que le jeu vise un large public, en particulier avec son label Marvel, la prise en main se veut très intuitive. Le titre a clairement été conçu pour jouer entre amis ou en famille, y compris avec des enfants. Il ne faut donc pas s’attendre à un gameplay exigeant ou hardcore. Néanmoins, grâce à la grande variété de héros et au système de duo, les plus investis pourront s’amuser à chercher les meilleures combinaisons pour exploser les scores.

Les contrôles sont simples et accessibles : un bouton pour les attaques de base (enchaînements en combo), un autre pour saisir les ennemis, une touche de saut et une touche de garde. Ce gameplay épuré est enrichi par les particularités propres à chaque héros Marvel, qui ajoutent une vraie diversité. Par exemple, Venom peut saisir ses ennemis pour les projeter en l’air ou les écraser violemment au sol. Il dispose également d’une palette de coups aériens, en se propulsant à l’aide de sa toile, et peut se transformer brièvement en gueule symbiotique géante pour engloutir tout sur son passage.

Wolverine, de son côté, offre un style plus bestial. Il peut s’agripper aux ennemis et enchaîner les coups de griffe tout en restant accroché à eux. Petite touche sympathique : il régénère automatiquement sa barre de santé lorsqu’il est en retrait. Le plaisir est immédiat, et on prend un vrai plaisir à décimer les vagues d’ennemi. La possibilité de changer de personnage à la volée est non seulement utile pour gérer les barres de vie, mais aussi pour enchaîner les combos, le personnage en retrait pouvant intervenir brièvement en soutien. On trouve également quelques interactions contextuelles avec le décor. À un moment donné, une gatling se déclenchait à coups de bourrinage de touches, apportant un pur moment de défoulement visuel. Le niveau comportait aussi un mid-boss (Beetle ici) et un boss de fin, en l’occurrence Taskmaster.

Comme pour Taskmaster qui nécessite qu’on se débarrasse de son bouclier (nous laissant une fenêtre pour lui infliger des dégâts le temps qu’il le ramasse), chaque boss de Cosmic Invasion demandera une stratégie unique à adopter. Le studio ne voulait pas simplement que les joueurs foncent dans le tas en spammant des coups pour le battre. Visuellement, on sent un gros travail sur les animations de chaque personnage. Venom était l’un des meilleurs exemples avec des animations plutôt cools avec le symbiote qui laisse parfois entrevoir la tête blonde de ce cher Eddy lorsqu’il allonge sa portée ou lorsqu’il se prend un coup.

Avec son casting de rêve, son gameplay accessible et dynamique, et sa direction artistique soignée, Marvel Cosmic Invasion s’annonce comme un digne successeur à Shredder’s Revenge dans l’univers Marvel. Le système de duo avec le Cosmic Swap apporte une vraie fraîcheur au genre, et chaque héros semble offrir des sensations bien distinctes. Même si nous n’avons joué qu’un niveau, Marvel Cosmic Invasion semble bien parti pour devenir une référence du genre beat’em up en coop, avec un mélange bien dosé entre accessibilité, profondeur et plaisir immédiat.