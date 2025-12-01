Test Marvel Cosmic Invasion – That’ 90’s Show

7

Durée de vie

Histoire principale

3 heures

Histoire et quêtes annexes

6 heures

Collectionneur

12 heures

Jaquette de Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : 01/12/2025

  • Gameplay simple, efficace et bourrin...
  • Pixel-art sauce 90's
  • Roster appréciable et conséquent
  • Fan service en veux-tu en voilà
  • Le soin accordé aux animations et à l'identité des personnages
  • La composante équipe qui fait sens
  • Une dizaine de niveaux référencés et variés
  • Le mode arcade avec les modificateurs
  • ... malgré la profondeur et la courbe de progression limitées
  • Des soucis de lisibilité récurrents
  • Un challenge peu engageant
  • Des combats de boss décevants
  • Rejouabilité peu encouragée
  • Bestiaire qu'on espérait plus généreux
7

Mission accomplie pour Tribute Games qui nous gratifie d’un très bon jeu, honorant avec passion la décennie des année 90 créative et importante pour le genre du beat’em all, des jeux de combat aussi, ainsi que pour l’industrie du comics. Si Marvel a su faire briller ses licences super-héroïques surtout au travers de jeux de combat, les tentatives sur le BTA ont rarement déçu. Le genre s’y est toujours bien prêté et Marvel Cosmic Invasion nous le démontre. Si le gameplay bourrin et la profondeur limitée ne combleront pas les joueurs en quête de technique et de courbe de progression significative, le soft est parfait pour sa cible : adultes nostalgiques des années 90, avec son lot de parents désireux de replonger dans l’enfance avec leur progéniture. Ce qu’il perd en profondeur, le jeu le gagne en cœur et en dynamisme. Les 15 personnages jouables garantissent également quelques runs supplémentaire à défaut de mieux. Un bon moment à partager en famille ou entre potes, ni plus ni moins.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

