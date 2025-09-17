Black Panther et Cosmic Ghost Rider rejoignent le combat pour sauver l’univers dans Marvel Cosmic Invasion
Rédigé par Jordan
Dotemu et Tribute Games ont décidé de nous faire attendre. Marvel Cosmic Invasion, le nouveau beat’em up arcade 2D du duo, doit bien sortir cette année, mais nous voilà en septembre et pas l’ombre d’une date de sortie précise à l’horizon. C’est sans doute parce que le studio et son éditeur ont d’autres choses à nous annoncer avant cela, comme le casting complet du jeu. Et aujourd’hui, ce sont deux autres super-héros qui s’ajoutent à cette désormais longue liste de personnages jouables.
Deux profils très opposés intègrent le casting
Après le Surfer d’Argent et Beta Ray Bill, Marvel Cosmic Invasion continue d’agrandir son roster avec une nouvelle paire de super-héros. C’est fois-ci, c’est le roi du Wakanda qui a répondu présent puisque Black Panther (doublé par James Mathis III) viendra démonter toute sa force aux côtés de Ghost Rider (doublé par Brian Bloom). Enfin, Cosmic Ghost Rider, que beaucoup connaissent plutôt via son ancienne identité, celle du Punisher. Toujours armé d’un arsenal très important, Frank Castle pourra ici compter sur de nouveaux pouvoirs pour réduire à néant ses ennemis.
On découvre les deux personnages dans une nouvelle bande-annonce, qui ne contient malheureusement pas l’information que l’on attendait : toujours pas de date de sortie pour le titre. Heureusement, il semble toujours être prévu pour 2025.
Marvel Cosmic Invasion sortira quelque part cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre aperçu.
