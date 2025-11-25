Le beat’em up Marvel Cosmic Invasion dévoile sa très jolie introduction façon dessin animé rétro

Tout le monde se rassemble contre Annihilus

Cette introduction de Marvel Cosmic Invasion a été dévoilée en vidéo, et si certaines séquences avaient déjà été montrées dans d’autres trailers du jeu, on découvre ici une séquence plus complète, qui illustre à merveille le style très rétro du jeu, rappelant presque les génériques des dessins animés des années 80-90.

Cette vidéo fait la part belle à tous les super-héros que vous pourrez contrôler, qui sont au nombre de 15 et qui comprennent aussi bien des personnages très connus comme Spider-Man et Wolverine que d’autres un peu moins célèbres chez le grand public, comme Phyla-Vell et Beta Ray Bill.

Marvel Cosmic Invasion sortira le 1er décembre prochain, sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series (directement sur le Xbox Game Pass), et Nintendo Switch, ainsi que sur Nintendo Switch 2. Une version physique est également prévue, mais pour l’obtenir, il faudra attendre l’année prochaine.