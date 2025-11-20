Marvel Cosmic Invasion aura aussi droit à une édition physique Deluxe avec quelques goodies

Avec des cartes et autocollants à l’effigie des personnages jouables

Dotemu a aujourd’hui précisé ses plans concernant l’édition physique de Marvel Cosmic Invasion, qui arrivera avec un peu de retard le 13 mars prochain. On remarquera déjà que la version Switch 2 sera la plus couteuse de toutes, étant donné qu’elle sera affichée à 49,99 € contre 39,99 € pour les versions PS5, Xbox et Switch.

Mais ça, ce sont les prix pour l’édition physique standard. Une édition Deluxe pour le jeu sera aussi proposée à l’achat, à 59,99 € sur la majorité des plateformes, et 69,99 € sur Nintendo Switch 2. Voici ce que comprendra cette édition Deluxe de Marvel Cosmic Invasion :

Le jeu dans un boîtier spécial

Un steelbook avec une illustration dessinée à la main représentant le casting du jeu et Annihilus

Un poster avec tous les personnages [543 x 338 mm]

15 cartes exclusives avec effets holographiques [135 x 170 mm]

Des planches d’autocollants représentant les 15 combattants jouables du jeu

Marvel Cosmic Invasion sera disponible dès le 1er décembre prochain en édition numérique, sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.