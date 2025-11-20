Marvel Cosmic Invasion aura aussi droit à une édition physique Deluxe avec quelques goodies
Pour profiter de Marvel Cosmic Invasion, trois solutions s’offrent à vous. La première, c’est d’acheter le titre dès sa sortie en version numérique le 1er décembre. La deuxième consiste à profiter du jeu via un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate ou PC, puisque le jeu arrivera directement dans l’abonnement. La dernière sera l’option privilégiée par les collectionneurs, à savoir attendre la sortie de l’édition physique du titre. Une édition qui aura même droit à un format Deluxe, un peu plus cher, mais avec quelques bonus appréciables à l’intérieur.
Avec des cartes et autocollants à l’effigie des personnages jouables
Dotemu a aujourd’hui précisé ses plans concernant l’édition physique de Marvel Cosmic Invasion, qui arrivera avec un peu de retard le 13 mars prochain. On remarquera déjà que la version Switch 2 sera la plus couteuse de toutes, étant donné qu’elle sera affichée à 49,99 € contre 39,99 € pour les versions PS5, Xbox et Switch.
Mais ça, ce sont les prix pour l’édition physique standard. Une édition Deluxe pour le jeu sera aussi proposée à l’achat, à 59,99 € sur la majorité des plateformes, et 69,99 € sur Nintendo Switch 2. Voici ce que comprendra cette édition Deluxe de Marvel Cosmic Invasion :
- Le jeu dans un boîtier spécial
- Un steelbook avec une illustration dessinée à la main représentant le casting du jeu et Annihilus
- Un poster avec tous les personnages [543 x 338 mm]
- 15 cartes exclusives avec effets holographiques [135 x 170 mm]
- Des planches d’autocollants représentant les 15 combattants jouables du jeu
Marvel Cosmic Invasion sera disponible dès le 1er décembre prochain en édition numérique, sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Date de sortie : 01/12/2025