Marvel 1943: Rise of Hydra, le jeu avec Black Panther et Captain America, ne sortira pas au début de l’année 2026

Pas de nouvelle date

Face au report de GTA 6, cette annonce passera un peu plus inaperçue, d’autant plus que Marvel 1943: Rise of Hydra n’avait pas encore de date de sortie fixe. Skydance Games s’était contenté de nous promettre une sortie au début de l’année 2026, ce qui paraissait difficilement réalisable tant rien n’a été montré autour du jeu. C’est donc sans surprise que le jeu est à nouveau repoussé, cette fois-ci à une date inconnue :

« Chez Skydance Games, notre objectif est de proposer des jeux exceptionnels et inoubliables, rendant hommage aux personnages et aux univers avec lesquels nous avons la chance de travailler. Marvel 1943: Rise of Hydra est un projet ambitieux, et nous nous engageons à ce qu’il réponde aux attentes de notre équipe, de nos joueurs et de nos fans en matière de qualité. Afin de concrétiser pleinement notre vision de Marvel 1943: Rise of Hydra, nous avons décidé de repousser sa sortie au-delà du début de l’année 2026. Nous sommes reconnaissants de la passion et du soutien de la communauté et des joueurs du monde entier. L’équipe travaille d’arrache-pied pour créer une expérience vraiment unique, et nous avons hâte de vous en dire plus au fur et à mesure du développement. »

Il vaut mieux pour Skydance Games ne pas viser une sortie en novembre 2026 désormais, étant donné que la place est prise. Allez savoir si avec ce report, le long silence autour du jeu va commencer, ou si le studio compensera cette nouvelle par une apparition aux Game Awards.