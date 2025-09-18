Marvel 1943: Rise of Hydra est au cœur d’une fuite qui dévoile de nouvelles images avec Black Panther

Azzuri en action

Avant toute chose, il convient de préciser que ces images proviennent d’une build non-terminée de Marvel 1943: Rise of Hydra qui date de 2022-2023, et ne reflètent pas forcément ce qu’est le jeu aujourd’hui. On ne les partagera pas directement ici, mais vous pouvez les consulter sur le site de MP1ST.

Vous y verrez notamment une vidéo qui semble présenter un mix entre une cinématique et un vrai extrait de gameplay du jeu, dans laquelle on peut voir Black Panther en action, en train d’assommer quelques soldats dans un bar. On y voit un roi du Wakanda forcément très agile, qui peut se mouvoir facilement dans l’environnement même lorsque celui-ci est encombré. D’autres images mettent en évidence l’aspect plus infiltration du titre, où le protagoniste évolue dans les égouts. Pas de Captain America à l’horizon dans ces images (puisque rappelons-le, plusieurs personnages seront jouables ici), mais comme le précise le site, elles restent assez vieilles et ne montrent pas un produit terminé.

On ignore toujours quand Skydance prévoit de remontrer le jeu de manière plus officielle. Si certains espèrent que le titre fera une apparition lors du prochain State f Play, on pariera plutôt sur une annonce lors des Game Awards avec une potentielle période de sortie, si le jeu n’est pas encore repoussé.