Marvel 1943: Rise of Hydra devrait bien sortir à la fin de l’année selon l’acteur derrière Black Panther

Une sortie aux alentours de Noël ?

Marvel 1943: Rise of Hydra n’a pas l’air de vouloir se montrer alors qu’il est pourtant censé sortir dans quelques mois. Prévoir un report est donc naturel, sauf si Skydance prévoit une campagne de communication assez courte autour du jeu. Interrogé à ce sujet par The Direct, l’acteur Khary Payton, qui incarne le Black Panther du jeu, affirme de son côté que Marvel 1943: Rise of Hydra serait toujours prévu pour cette année, autour des fêtes de Noël :

« Nous travaillons toujours. Nous prévoyons une sortie en 2025… Nous pensons aux alentours de Noël. Mais je suis tellement excité. »

Et si on aimerait bien le croire, on pourra également se dire que le casting du jeu n’est pas forcément le premier au courant lorsqu’un report est décidé. Mais pour l’instant, le plan de Skydance semble donc rester le même et l’acteur est très enjoué à l’idée de ce projet :

« Je n’arrive toujours pas à croire que cela va arriver. Mais ça va être tellement bien. Amy Hennig, qui était la réalisatrice et la scénariste de la série Uncharted, est tout simplement incroyable et je me dis : « Mec, on n’aurait pas pu demander une meilleure cheffe pour ce projet. » Je sais que ça a pris du temps, mais croyez-moi, ça va en valoir la peine. »

On attend de le voir de nos propres yeux, peut-être avec Marvel 1943: Rise of Hydra au pied du sapin cette année.