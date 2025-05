Sans grande surprise, Marvel 1943: Rise of Hydra est repoussé à 2026

Wakanda for later

Il fallait peut-être s’y attendre, sans aucune image de gameplay ni véritables infos particulièrement notables depuis son annonce il y a un peu plus d’un an, voir Marvel 1943: Rise of Hydra débarquer en fin d’année devenait de plus en plus difficile. Pour ainsi dire, même les plateformes n’ont toujours pas été officialisées.

Important update regarding MARVEL 1943: Rise of Hydra. pic.twitter.com/cIACq7dqtz — Skydance Games (@SkydanceGames) May 13, 2025

Certes, nous ne sommes pas encore à la moitié de l’année et il parait justement tout à fait raisonnable de voir le titre se montrer durant l’été, par exemple. C’est d’ailleurs ce que semble nous confirmer Skydance Games, d’après le communiqué diffusé sur X chargé d’expliquer le motif du report.

Le message est on ne peut plus sobre et classique : l’équipe a besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu afin de livrer la meilleure expérience, et vise à partager des infos sur le jeu « prochainement ». On espère effectivement avoir une idée plus précise de ce à quoi on pourrait s’attendre dans cette aventure dirigée par Amy Hennig.

Marvel 1943: Rise of Hydra est donc désormais prévu pour début 2026, probablement sur PS5, Xbox Series et PC.