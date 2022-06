Accueil » Actualités » Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope confirme Bowser et sa date

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope était bien présent lors du Nintendo Direct Mini comme on pouvait s’en douter vu sa fuite hier soir sur l’un des stores d’Ubisoft. Au programme de cette petite vidéo, une démonstration d’une phase de combat, un nouveau personnage, l’annonce de la date de sortie et la promesse de se retrouver dès demain.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, victime de la malédiction Ubi

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope n’avait pas donné de nouvelles depuis son annonce l’an dernier lors de l’E3, on ne lui en voudra donc pas de revenir avec une nouvelle présentation du projet qui permettait de voir un tour de l’un des combats de ce Tactical-RPG, montrant ainsi ce que peuvent faire Mario, Lapin Luigi et Lapin Harmonie sur le terrain, maintenant qu’ils peuvent se déplacer plus librement.

Nous avons ensuite eu droit à deux confirmations d’infos qui faisaient partie de la fameuse fuite. Ainsi, Bowser sera bien jouable et pourra donc faire équipe avec Mario et les autres pour affronter la terrible Cursa. On doit avouer que l’on a hâte de voir comment il en arrive à s’allier avec son ennemi juré plombier. Et on nous confirme aussi la date de sortie qui est vraiment le 20 octobre prochain.

Si cela ne vous suffit pas, sachez que Ubisoft a prévu un stream dédié au jeu demain à 18h, heure française, sur ses chaînes Youtube et Twitch officielles et où l’on devrait découvrir par exemple le contenu du Passe Saisonnier qui était aussi présenté sur le store d’Ubi avant d’être retiré en urgence. En attendant, il est déjà possible de précommander ce nouvel épisode sur l’eShop.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sortira donc le 20 octobre 2022 en exclusivité sur la Nintendo Switch, évidemment.