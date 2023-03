Accueil > Actualités > Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope s’offre une démo pour la sortie de son premier DLC

Même s’il nous a proposé l’une des meilleures expériences de l’année passée, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope n’a visiblement pas rencontré le succès espéré par Ubisoft et par Nintendo. Peut-être que l’arrivée de nouveaux DLC pour le jeu pourra relancer un peu d’intérêt autour de ce dernier, mais Ubisoft a surtout décidé de mettre en ligne une démo gratuite qui a pour but d’attirer un tout nouveau public pour le jeu.

Une démo pour fêter la sortie du DLC et pour attirer les curieux

Depuis hier, il est possible de télécharger une démo gratuite de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope qui permet de découvrir le prologue du jeu tout comme la première planète que Mario et son équipe vont visiter. Si vous hésitez encore à vous procurer le jeu, cette démo d’environ deux heures peut donc être un bon moyen de voir ce qui vous attend, afin de savoir si le titre est fait pour vous ou non.

Et si c’est le cas, notez que le DLC The Tower of Doooom est désormais lui aussi disponible pour tous les possesseurs du Season Pass du jeu. Dans celui-ci, le groupe va devoir explorer une tour qui appartient à Mme Bwahstrella, tandis qu’un nouveau mode de jeu avec des combats générés aléatoirement est mis en place.

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.