Le directeur créatif des jeux Mario + The Lapins Crétins, Davide Soliani, annonce son départ d’Ubisoft

C’est l’intéressé lui-même qui nous apprend la nouvelle via son compte (X) Twitter. Si vous ne connaissez peut-être pas son nom de tête, vous vous rappelez peut-être de son visage ému lors de la présentation de Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle lors de la conférence Ubisoft de l’E3 2017. Il annonce aujourd’hui son départ d’Ubisoft après y avoir passé 25 ans, dont 11 années à collaborer avec Nintendo pour donner vie à ces deux crossovers salués par la critique :

En attendant de savoir avec grand intérêt où Davide Soliani va rebondir, on peut maintenant s’interroger sur le futur de la licence Mario + The Lapins Crétins. Entre ce départ et les ventes correctes du deuxième épisode après un départ compliqué (bien aidées par des promotions sur l’eShop), qui restent bien loin d’autres jeux Mario, difficile de savoir si Nintendo est encore partant pour prêter son plombier adoré.

Hi all folks. After 25 years, 11 of which beautifully spent working with Nintendo on Mario+Rabbids along the company of our incredible community of players, I have decided to leave Ubisoft to embark on a new adventure. I can't say more now. Thanks a lot for everything, truly 🙏❤️ pic.twitter.com/nafgBC2bu8

— Davide Soliani (@DavideSoliani) July 24, 2024