La date de sortie de Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope est connue grâce à une fuite

Que serait un jeu Ubisoft sans une fuite ? Presque tous les projets de l’éditeur y ont eu droit ces dernières années, et ce n’est visiblement pas Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope qui va changer cette petite tradition. Alors que l’on s’attend à ce que le titre refasse parler de lui cette semaine, que ce soit lors du Nintendo Direct Mini Partner Showcase ou ailleurs, il s’est retrouvé propulsé un peu trop tôt sur le Ubisoft Store (sur une page retirée dans la foulée), avec une date de sortie à la clé.

Quand sortira Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope ?

On savait que Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope était prévu pour cette année fiscale (se terminant en mars 2023), mais on en a désormais la confirmation grâce à cette fuite. Le jeu d’Ubisoft est donc pour le moment prévu pour sortir le 20 octobre prochain.

Cette page du Ubisoft Store nous permet aussi de découvrir l’existence d’une Gold Edition, qui contiendra le jeu ainsi que le Season Pass, avec de nouveaux personnages et des quêtes inédites à découvrir, ainsi que le pack de skins « Galactic Prestige Pack ». On découvre également de nouvelles images en plus de cette annonce, visibles dans la galerie ci-dessous.

Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch.