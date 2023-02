Accueil > Actualités > Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope date sa première extension

Après le très chouette Kingdom Battle en 2017, Nintendo et Ubisoft ont remis le couvert fin 2022 pour un second volet, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. Une aventure en tout point supérieure à son aînée, très bien accueillie par la presse, et notamment dans nos colonnes.

En attendant de découvrir le très attendu DLC mettant en scène Rayman, deux autres contenus payants sont à prévoir. Et le premier d’entre eux, nommé The Tower of Doooom, arrivera dans quelques jours.

The Tower of Doooom

Rien à voir avec la licence DOOM, et encore moins avec le très brutal DOOM Eternal, que les plus jeunes d’entre vous se rassurent. Ce premier DLC proposera à notre plombier moustachu, ainsi que ses acolytes, une nouvelle aventure au sein d’une tour maudite, où serait retenu prisonnier Spawny, un lapin crétin un peu particulier…

Disponible à compter du 2 mars prochain, soit dans une poignée de jours, The Tower of Doooom est donc le premier DLC proposé par Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. Mais il est bon de noter qu’il est le seul à être exclusivement réservé aux joueurs ayant payé le season pass, quand les deux prochains pourront être achetés séparément.

Si pour le moment nous ne savons pas grand chose de The Tower of Doooom, on se doute qu’il s’agit surtout de grain à moudre en attendant la sortie du très attendu DLC intégrant ce bon vieux Rayman, que l’on n’a pas vu depuis Rayman Legends en 2013. Un DLC qui n’est pas pour demain, puisqu’il sera le dernier des trois prévus à débarquer, et est annoncé pour la fin d’année…

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Sa version Gold, comprenant son seasons pass, est actuellement en promotion sur l’eShop, à 70,19 euros.