Rayman sera de retour le 30 août dans le dernier DLC de Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope n’a sans doute pas eu le succès qu’il méritait, mais le jeu continue à recevoir des mises à jour et des nouveautés avec des DLC qui viennent enrichir l’expérience de base. Le troisième et dernier contenu payant du jeu devrait attirer quelques curieux puisqu’il met en avant une mascotte injustement mise de côté chez Ubisoft, à savoir Rayman, qui sera jouable dans « Rayman in the Phantom Show » dès la fin du mois.