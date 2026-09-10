Est-ce que The Blood of Dawnwalker a un New Game Plus ?
Vous souhaitez savoir si The Blood of Dawnwalker propose aux joueurs un New Game Plus ? Sachez que vous êtes tombé sur la bonne adresse, puisque dans ce guide, on vous donne la réponse en vous exposant tous les détails à savoir.
Est-ce qu’il y a un New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker ?
Oui, il y a un New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker. À l’instar de tous les jeux dotés de cette fonctionnalité, les joueurs peuvent profiter de ce mode une fois le jeu terminé pour la première fois.
Qu’apporte le New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker ?
Le New Game Plus de The Blood of Dawnwalker n’est pas si différent des autres. Il vous permet de recommencer une nouvelle partie, mais en conservant toutes les améliorations de l’arbre de talent, l’ensemble de votre équipement.
De cette façon, vous pourrez continuer à apprendre de nouvelles aptitudes, ou talents, puis les améliorer jusqu’au maximum sans risquer de voir le glas sonner à cause de la perte de temps. Cette fonctionnalité est aussi un moyen de découvrir tous les éléments que vous avez pu mettre de côté ou manquer lors de votre exploration.
Enfin, le New Game Plus est aussi un excellent moyen pour tester de nouvelles difficultés. D’ailleurs, il est même conseillé d’améliorer la difficulté, car la progression de votre personnage sera un trop gros avantage (sauf si vous souhaitez terminer vite votre deuxième partie pour éventuellement chercher une autre fin).
Voici un petit récapitulatif des choses que vous conservez et que vous perdez en lançant une nouvelle partie +.
Les choses que l’on conserve
- Progression du personnage (niveau du personnage)
- Progression de l’arbre de talents (aptitudes, talents et progression de ces derniers)
- Équipement et armes
- Inventaire et consommables (deniers, composants, potions, etc.)
Les choses que l’on perd
- Progression de l’histoire et quêtes
- Gestion du temps
- Objets de quêtes
- Indications sur la carte
- Niveau d’infamie
- Relations avec les personnages
Maintenant que vous savez tout sur le New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur notre page de Guide. Vous y trouverez de nombreux guides, des soluces, mais aussi des astuces en tout genre.