Est-ce que The Blood of Dawnwalker a un New Game Plus ?

Est-ce qu’il y a un New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker ?

Oui, il y a un New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker. À l’instar de tous les jeux dotés de cette fonctionnalité, les joueurs peuvent profiter de ce mode une fois le jeu terminé pour la première fois.

Qu’apporte le New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker ?

Le New Game Plus de The Blood of Dawnwalker n’est pas si différent des autres. Il vous permet de recommencer une nouvelle partie, mais en conservant toutes les améliorations de l’arbre de talent, l’ensemble de votre équipement.

De cette façon, vous pourrez continuer à apprendre de nouvelles aptitudes, ou talents, puis les améliorer jusqu’au maximum sans risquer de voir le glas sonner à cause de la perte de temps. Cette fonctionnalité est aussi un moyen de découvrir tous les éléments que vous avez pu mettre de côté ou manquer lors de votre exploration.

Enfin, le New Game Plus est aussi un excellent moyen pour tester de nouvelles difficultés. D’ailleurs, il est même conseillé d’améliorer la difficulté, car la progression de votre personnage sera un trop gros avantage (sauf si vous souhaitez terminer vite votre deuxième partie pour éventuellement chercher une autre fin).

Voici un petit récapitulatif des choses que vous conservez et que vous perdez en lançant une nouvelle partie +.

Les choses que l’on conserve

Progression du personnage (niveau du personnage)

Progression de l’arbre de talents (aptitudes, talents et progression de ces derniers)

Équipement et armes

Inventaire et consommables (deniers, composants, potions, etc.)

Les choses que l’on perd

Progression de l’histoire et quêtes

Gestion du temps

Objets de quêtes

Indications sur la carte

Niveau d’infamie

Relations avec les personnages

Maintenant que vous savez tout sur le New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur notre page de Guide. Vous y trouverez de nombreux guides, des soluces, mais aussi des astuces en tout genre.