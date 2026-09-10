Est-ce que The Blood of Dawnwalker a un New Game Plus ?

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Vous souhaitez savoir si The Blood of Dawnwalker propose aux joueurs un New Game Plus ? Sachez que vous êtes tombé sur la bonne adresse, puisque dans ce guide, on vous donne la réponse en vous exposant tous les détails à savoir.

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Source : Rebel Wolves

Est-ce qu’il y a un New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker ?

Oui, il y a un New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker. À l’instar de tous les jeux dotés de cette fonctionnalité, les joueurs peuvent profiter de ce mode une fois le jeu terminé pour la première fois.

Qu’apporte le New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker ?

Le New Game Plus de The Blood of Dawnwalker n’est pas si différent des autres. Il vous permet de recommencer une nouvelle partie, mais en conservant toutes les améliorations de l’arbre de talent, l’ensemble de votre équipement.

De cette façon, vous pourrez continuer à apprendre de nouvelles aptitudes, ou talents, puis les améliorer jusqu’au maximum sans risquer de voir le glas sonner à cause de la perte de temps. Cette fonctionnalité est aussi un moyen de découvrir tous les éléments que vous avez pu mettre de côté ou manquer lors de votre exploration.

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The Blood of Dawnwalker // Source : Rebel Wolves

Enfin, le New Game Plus est aussi un excellent moyen pour tester de nouvelles difficultés. D’ailleurs, il est même conseillé d’améliorer la difficulté, car la progression de votre personnage sera un trop gros avantage (sauf si vous souhaitez terminer vite votre deuxième partie pour éventuellement chercher une autre fin).

Voici un petit récapitulatif des choses que vous conservez et que vous perdez en lançant une nouvelle partie +.

The blood of dawnwalker screenshot sgf 2026 (6)

The blood of dawnwalker screenshot sgf 2026 (6) // Source : Rebel Wolves

Les choses que l’on conserve

  • Progression du personnage (niveau du personnage)
  • Progression de l’arbre de talents (aptitudes, talents et progression de ces derniers)
  • Équipement et armes
  • Inventaire et consommables (deniers, composants, potions, etc.)

Les choses que l’on perd

  • Progression de l’histoire et quêtes
  • Gestion du temps
  • Objets de quêtes
  • Indications sur la carte
  • Niveau d’infamie
  • Relations avec les personnages

Maintenant que vous savez tout sur le New Game Plus dans The Blood of Dawnwalker, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur notre page de Guide. Vous y trouverez de nombreux guides, des soluces, mais aussi des astuces en tout genre.

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Jaquette de The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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