Lost Soul Aside est repoussé et ne sortira pas avant le 29 août prochain, un nouveau trailer est dévoilé

Un report de plusieurs mois

Si Lost Soul Aside nous avait habitué à repousser sa fenêtre de lancement depuis plusieurs années, on pensait maintenant être à l’abri puisqu’une date fixée au 30 mai avait été donnée, au même moment du lancement des précommandes. Mais il semblerait que les équipes de Ultizero Games et de PlayStation ont été un peu trop optimistes : le titre est désormais décalé à la fin de la période estivale. Pour tout de même faire patienter les joueurs et joueuses, une nouvelle bande-annonce a été diffusée.

Yang Bing, PDG du studio, a déclaré : «Nous sommes sincèrement reconnaissants de l’accueil positif que nous avons reçu des joueurs du monde entier depuis l’annonce de Lost Soul Aside. Nous restons déterminés à offrir une expérience de jeu de haute qualité. Pour répondre aux standards qu’Ultizero Games s’est fixés, nous allons consacrer un peu plus de temps au peaufinage du jeu. La sortie de Lost Soul Aside est désormais prévue pour le 29 août 2025. Nous tenons à remercier chaleureusement nos fans qui attendent ce lancement. »

Avec trois mois de décalage, c’est sans doute un peu plus qu’un simple peaufinage, mais gageons que cela permette d’avoir la meilleure expérience possible. Rendez-vous donc le 29 août 2025 pour la sortie de Lost Soul Aside sur PS5 et PC via Steam et l’Epic Games Store.