Lost Soul Aside aura bien droit à une version physique sur PlayStation 5, déjà en précommande

Où précommander l’édition physique de Lost Soul Aside ?

Depuis qu’il a été récupéré sous le giron de Sony, on ne se faisait plus trop de doutes sur l’éventualité d’une version physique pour Lost Soul Aside, mais autant confirmer la chose. Le compte Twitter (X) du jeu a confirmé hier l’existence d’une édition Deluxe, contenant divers bonus in-game ainsi que l’artbook numérique et la bande-son numérique. Face aux interrogations du public, la version physique a été confirmée dans la foulée, et on peut maintenant voir qu’elle est disponible en précommande chez Amazon, au prix de 69,99 €.

Cette édition physique (uniquement sur PS5) contiendra le jeu, et si Amazon n’en fait pas mention, elle devrait aussi contenir de la monnaie in-game, des potions ainsi qu’un skin pour Kaser, protagoniste du jeu, du moins en cas de précommande. Voici d’ailleurs la jaquette du jeu.

Lost Soul Aside sera disponible sur PS5 et PC à partir du 30 mai prochain.