Une démo de Lost Soul Aside va sortir sur le PlayStation Store pour le lancement du jeu

Testez les capacités de Kaser contre deux boss

Lost Soul Aside s’est fait attendre depuis tellement longtemps qui est naturel d’avoir beaucoup de doutes à son sujet. Une démo est donc plus que bienvenue dans ce contexte, et Sony et Ultizero Games l’ont bien compris. Un essai gratuit sera donc proposé dès demain, le 29 août, jour de sortie de Lost Soul Aside.

Cette démo donnera accès à deux combats de boss afin de se faire une idée du système de combat du jeu lorsqu’il est à son meilleur, du moins a priori. Ce qui veut aussi dire que vous ne jouerez pas ici au prologue du jeu, et donc que votre sauvegarde ne pourra pas être transférée vers la version complète de Lost Soul Aside. La démo devrait être accessible via le PlayStation Store de la PlayStation 5. On ignore pour le moment si cette démo sera aussi proposée sur les différentes boutiques en ligne sur PC.

Lost Soul Aside sera disponible sur PS5 et PC via Steam et l’Epic Games Store dès le 29 août.