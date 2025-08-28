Une démo de Lost Soul Aside va sortir sur le PlayStation Store pour le lancement du jeu

C’est demain que sort Lost Soul Aside, après un développement qui s’est presque éternisé sur une décennie. Manque de chance pour le jeu d’Ultizero Games, il débarque dans une période où le public ne sait déjà plus où donner de la tête, et cet alors même que le mois de septembre n’a pas commencé. Heureusement, il aura pour lui une démo qui pourra convaincre quelques indécis de se laisser tenter (ou à d’autres de définitivement passer leur tour).

Jaquette de Lost Soul Aside
Lost Soul Aside
pc
ps5

Date de sortie : 29/08/2025

