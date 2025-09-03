Test Lost Soul Aside – Un jeu d’action aussi spectaculaire que désuet

Jaquette de Lost Soul Aside
Lost Soul Aside
pc
ps5

Date de sortie : 29/08/2025

  • Un gameplay spectaculaire avec lequel on peut faire de belles choses
  • Des boss généreux et imposants
  • Une bande-son qui sert bien l'action
  • Quelques séquences plus inventives que d'autres
  • Plutôt agréable à l'œil et stable sur PS5
  • Un univers et des personnages complètement creux
  • Parfois confus avec trop d'effets à l'écran
  • Des phases de plateforme imprécises
  • Un aspect RPG qui peine à convaincre
  • Un prologue décourageant et un dernier tiers qui tire sur la corde
6

Il n’y a pas de doutes sur le fait que Lost Soul Aside est un jeu d’action solide, qui réussit là où il ne devait surtout pas se louper. Reste un jeu qui souhaitait sans doute en faire trop pour son propre bien. Chaque fois qu’il s’écarte de sa plus grande force, ses combats survitaminés et spectaculaires, le jeu d’Ultizero Games ne convainc pas et laisse apparaitre toutes les séquelles d’un développement chaotique. D’une certaine manière, en mettant de côté l’aspect technique, le jeu avait déjà dix ans de retard avant même ses dix ans de développement. Cela reste un miracle de voir ce projet se tenir debout, même dans cet état amoché. Il y a quinze ou vingt ans, on aurait adoré Lost Soul Aside de tout notre cœur. Aujourd’hui, seule la nostalgie des beat’em all et des hack’n slash à l’ancienne de l’ère PS2 pourra vous faire accrocher à la proposition, et même dans ce sous-genre, d’autres ont fait mieux.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

