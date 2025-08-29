Tout ce qu’il faut savoir sur Lost Soul Aside, le nouveau jeu d’action PS5 et PC

Dix ans. Cela fait presque dix ans et pas mal de reports que le projet Lost Soul Aside existe. D’abord l’œuvre d’un seul homme appelé Yang Bing, ce qui s’annonce comme une production particulièrement ambitieuse est assez rapidement devenu l’objectif d’un studio. Basé à Shanghai, Ultizero Games vient de sortir ce beat’em up spectaculaire, sous la houlette des PlayStation Studios (et du programme PlayStation China Hero Project).

Étant donné que nous venons seulement de recevoir un accès pour découvrir l’aventure, notre test arrivera avec un peu de retard. On a donc jugé bon de vous proposer un petit récapitulatif de ce qui vous attend, avant de vous livrer un verdict un peu plus concret.

Une histoire de fin du monde

Kaser, c’est le nom du protagoniste que l’on incarne. Le jeune homme doit faire face à la disparition de sa chère sœur Louisa, alors qu’ils s’apprêtaient à prendre part à une grande rébellion contre l’Empereur et ses agissements tyranniques. Mais avant même de pouvoir mettre ce plan à exécution, une brutale et étrange pluie de météorites surgit.

A son terme, notre héros n’est plus tout à fait le même et est désormais accompagné d’Arena, un dragon doté de parole et capable de se matérialiser sous différents types d’arme. Derrière cet incident ? Les Kenostrix, des visiteurs venus d’une autre dimension. L’objectif est double : ramener notre soeur disparue et si possible, sauver l’humanité toute entière.

Un périple qui nous amènera à croiser certains personnages, comme Aramon, le commandant des Kenostrix, enfin libéré après 1000 ans de captivité au sein de dimensions alternatives ou Victor, un loyal parangon de l’Empire, protecteur chevronné des innocents. On évoque aussi Zana, dirigeante de l’organisation Lueur, destinée à tempérer les ardeurs de l’Empire, qui pourrait rejoindre Kaser pour certaines phases en duo.

Du Devil May Cry survitaminé

Difficile de ne pas avoir remarqué son sens du spectacle lors des différentes bandes-annonces : Lost Soul Aside veut vraiment en mettre plein la vue avec son système de combat inspiré des références du genre que sont Bayonetta ou Devil May Cry. Attaques légères ou lourdes, esquives parfaites, parades parfaites, la maniabilité s’annonce nerveuse aussi offensivement que défensivement. Le tout sera plus ou moins bridé par une traditionnelle jauge d’endurance, demandant de réaliser ces mouvements avec parcimonie.

Notre héros est capable de réaliser des attaques à distance en lançant des vagues d’énergie, de se battre avec une épée légère ou lourde au corps-à-corps, ou encore via des enchainements pied-griffe, qui semblent représenter la symbiose fusionnelle, où Arena peut lâcher une grosse attaque avec ses griffes. L’idée ? Garder une fluidité de combat à toute épreuve et réaliser des combos spectaculaires, que ce soit au sol ou dans les airs.

Kaser disposera aussi d’une grande palette de pouvoir et autres compétences, parfois même élémentaires. On a pu voir beaucoup d’exemples comme des attaques chargées enflammées, une lame qui tourbillonne autour du protagoniste, des frappes successives hyper rapides après avoir chargé le coup, l’apparition d’un grand bouclier depuis le sol, l’invocation de petits esprits qui tournent autour de Kaser tout en infligeant des dégâts ou encore la possibilité d’invoquer des cristaux depuis le sol.

Il sera grandement encouragé d’apprendre les patterns des ennemis les plus coriaces afin de prendre le dessus sur le combat. Les boss par exemple, ont plusieurs jauges de santé à vider, avec différentes phases. Tous pourront être verrouillés et ils afficheront leur barre de santé ainsi qu’une barre de posture : vous connaissez sans doute la chanson, une fois cette barre remplie, l’adversaire est étourdi, et un gros coup devient possible. Notons la présence de différents emplacements de consommables pour se soigner ou nous donner un petit coup de boost.

Une structure plus classique

Pour ce qui est de la structure, le titre suit un enchaînement de couloirs assez traditionnels, avec quelques zones légèrement plus ouvertes. On pourra tout de même dénicher quelques ressources ici et là, mais le gros de l’aventure sera régi par des séquences scriptées, à base de quelques QTE et des actions qui en mettent plein la face.

Un système d’amélioration est aussi présent par le prisme d’un arbre de compétences, alimenté par l’expérience, et qui permettra de grappiller de meilleures capacités et autres améliorations au fil de l’aventure. Le tout sera bien sûr enchevêtré de cinématiques, de moments un peu plus calmes et surtout, pas mal de combats en arène.

Faut-il craquer sur ce Lost Soul Aside ?

Pour l’instant, les premiers retours sont plutôt mitigés, même si globalement, les sensations manette en main semblent plaire. Sur Steam, les évaluations moyennes prédominent, pointant du doigt quelques soucis techniques, une caméra trop proche de l’action et pas franchement idéale pour la lisibilité et d’autres aspects qui peuvent être corrigés sur des patchs.

Plus problématique, l’écriture de l’histoire est jaugée très pauvre, que certains internautes comparent à un « mauvais manhua chinois », avec des personnages lisses et inexpressifs. On en reparlera bien sûr dans notre test complet qui arrivera plus tard, mais sachez qu’en attendant, une démo est disponible, aussi bien sur PC que sur PS5.