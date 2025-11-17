Lost Soul Aside aura droit à une grosse mise à jour de contenu demain, qui intégrera un nouveau mode de jeu

De nouveaux skins à débloquer

Kaser et Arena n’ont pas encore dit leur dernier mot. Une mise à jour de Lost Soul Aside sera publiée dès demain, le 18 novembre, avec un nouveau mode de jeu à la clé.

Celui-ci se nommera « Surge of Voidrax » et nous proposera tout bêtement de nous confronter à une centaine de vagues d’ennemis, afin de mesurer notre skill face à tout le bestiaire du jeu. Chaque vague sera entrecoupée d’un moment de repos où vous pourrez changer vos accessoires et refaire le plein de provisions. Des récompenses exclusives seront à la clé, dont une carte « Phantom », qui vous aidera à crafter de nouvelles tenues pour Kaiser.

De plus, cette mise à jour gratuite permettra également de passer outre le pire moment du jeu, c’est-à-dire son prologue, si vous souhaitez aller au cœur du sujet. Un nouveau système de guidage un peu plus clair sera aussi mis en place, et même les cinématiques ont été retravaillées pour avoir un meilleur rendu, notamment en ce qui concerne les expressions des personnages, ce qui ne sera pas du luxe. De nouvelles options vous permettront de personnaliser les touches de votre manette, tandis que la roulade et le double saut seront maintenant plus agréables.

En bref, une mise à jour qui devrait faire beaucoup de bien à Lost Soul Aside. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.