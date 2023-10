Guide Lords of the Fallen

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Lords of the Fallen. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Lords of the Fallen

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Lords of the Fallen. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Lords of the Fallen

Lords of the Fallen est un action-RPG en vue à la troisième personne qui nous embarque dans un univers d’heroic-fantasy, dans lequel un terrible dieu démon a causé beaucoup de dégâts. Ce dernier s’apprêtant à faire son retour, il est de votre devoir, en tant que Noirs-Croisés, d’empêcher sa résurrection en combattant de nombreuses créatures.

Quand et où sort Lords of the Fallen ?

Lords of the Fallen est prévu pour sortir sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series. Aucune version Switch n’est prévue, ni même de versions PS4 et Xbox One.

Lords of the Fallen est-il compris dans le Xbox Game Pass ?

Pour son lancement, Lords of the Fallen n’est proposé dans aucun service d’abonnement, que ce soit le Xbox Game Pass ou le PlayStation Plus.

Est-ce que Lords of the Fallen est un remake ?

Non, Lords of the Fallen n’est pas un remake. La confusion peut se faire étant donné qu’un jeu du même nom est sorti en 2014. Au départ, ce deuxième opus s’appelait The Lords of the Fallen, afin de le différencier, mais le nom Lords of the Fallen a finalement été choisi pour le studio, comme une sorte de semi-reboot pour la licence.

Lords of the Fallen est-il la suite du premier jeu du même nom ?

Oui et non, puisque les deux jeux se déroulent dans le même univers à des époques différentes. Il n’est absolument pas nécessaire d’avoir fait le premier jeu pour comprendre Lords of the Fallen, qui est très différent et pensé comme un jeu unique.

Lords of the Fallen est-il un Souls-like ?

On peut tout à fait ranger Lords of the Fallen dans le genre du Souls-like étant donné qu’il emprunte beaucoup de choses aux jeux de From Software, surtout à la saga des Dark Souls, que ce soit dans sa structure, son apparence, son gameplay et bien d’autres choses.

Lords of the Fallen permet-il de change la difficulté ?

Comme la majorité des Souls-like, Lords of the Fallen ne propose qu’une seule difficulté. Il n’existe pas de mode Facile dans le jeu.

Quel est le moteur de Lords of the Fallen ?

Lords of the Fallen a la particularité d’utiliser l’Unreal Engine 5 et est ainsi l’un des premiers jeux d’envergure à tourner sur ce moteur d’Epic Games, ce qui lui permet d’afficher des éclairages plus réalistes et une fidélité visuelle plus importante.

Peut-on jouer en coopération à Lords of the Fallen ?

Lords of the Fallen dispose bien d’un mode coopératif pour venir à bout des challenges les plus difficiles avec un ami, tandis qu’un mode PvP permet aussi de faire quelques duels.

Lords of the Fallen est-il un monde ouvert ?

Lords of the Fallen dispose d’un monde semi-ouvert avec des zones interconnectées les unes aux autres, notamment via des raccourcis à trouver. On retrouve également un HUB central qui regroupe les PNJ. L’exploration est donc bien plus limitée qu’un Elden Ring, mais comparable à un Dark Souls 3.

Comment passe-t-on d’un monde à l’autre dans Lords of the Fallen ?

Lords of the Fallen a la particularité de présenter deux mondes : celui des vivants et celui des morts. Il est possible de passer de l’un à l’autre en un instant en utilisant une lanterne spéciale. Si vous mourrez dans le monde des vivants, vous réapparaissez instantanément dans celui des morts. Il faut ensuite trouver un point d’ancrage vers le monde des vivants pour revenir.

Peut-on créer son personnage dans Lords of the Fallen ?

Oui, Lords of the Fallen dispose d’un créateur de personnage qui permet non seulement de modifier le look de votre personnage, mais aussi sa classe de départ.

Quelles sont les configurations PC recommandées pour Lords of the Fallen ?

Voici les configurations PC qui sont demandées pour jouer à Lords of the Fallen dans de bonnes conditions :

Configuration minimale

Processeur : intel i5 8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Mémoire vive : 12 Go

Carte graphique : NVIDIA GTX-1060 ou AMD Radeon RX 590

DirectX : Version 12

Espace disque : 45 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Processeur : intel i7 8700 ou AMD Ryzen 5 3600

Mémoire vive : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA RTX-2080 ou AMD Radeon RX 6700

DirectX : Version 12

Espace disque : 45 Go d’espace disque disponible

Où acheter Lords of the Fallen au meilleur prix ?

L’édition collector de Lords of the Fallen

Une édition collector pour le jeu a été proposée à la vente à 229,99 €, mais elle est désormais en rupture de stock. Voici ce qu’elle contient :

Le jeu dans son édition Deluxe

Une boite éclairée

Un steelbook

Des litographies

Un artbook relié de 100 pages

Une figurine de 19 cm

La bande-son en numérique

Une classe exclusive au lancement

Des skins d’armures et des items in-game

Un mode pour voir les modèles de personnages en 3D

