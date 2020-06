Lonn : le jeu d’action VR cyberpunk se dévoile

Annoncé depuis l’année dernière, Lonn a dévoilé un peu de gameplay durant la conférence Upload VR Showcase ce 16 juin 2020. Avec une ambiance cyberpunk, et des mécaniques de jeu basées sur la physique, le titre développé par SixSense Studios compte bien conquérir les amateurs de réalité virtuelle.

Une année sous l’égide du cyberpunk

Placé sous le commandement d’une entité nommée Mégalo, vous prendrez les armes dans ce jeu d’action à la première personne en VR, et le nouveau trailer partagé lors de l’Upload VR Showcase semble montrer des combats assez dynamiques ! À la façon d’un ninja, vous pourrez utiliser des attaques de mêlées puissantes mais vous aurez également des pouvoirs tels que la télékinésie.

Des énigmes seront également de la partie, mettant à contribution vos pouvoirs télékinésiques, où vous devrez également jouer sur la physique. Lonn sortira à la fin de l’année sur PC via les casques de réalité virtuelle.

Aucune information plus précise n’a été dévoilée sur les casques compatibles, mais on peut se douter sur le HTC Vive et les casques Oculus seront compatibles.