Lonn

LONN est un jeu d'action solo en réalité virtuelle développé par SixSense Studios. Il se passe dans un univers cyberpunk en 2058 dans un monde où l'humanité est en train d'être remplacée par des êtres cybernétiques. Les joueurs incarnent LONN, un chasseur de primes de classe S qui affronte une force dystopique appelée WUX-n en utilisant des compétences de jeu de tir à la première personne, de furtivité, de mêlée et de télékinésie. Les joueurs peuvent explorer des environnements connectés à un centre urbain et accomplir des missions pour résoudre l'intrigue. Le jeu propose également des modes de jeu supplémentaires, notamment Bounty Hunter Adventures, Parkour, Arena et Replay, offrant des expériences variées et répétables.