Où trouver des écouteurs ou un casque audio dans GTA 6 ?

GTA 6 vous permet bel et bien d’écouter la musique et la radio en dehors de votre véhicule, mais il faudra bien vous équiper pour cela. Vous aurez besoin d’écouteurs ou d’un casque audio pour pouvoir écouter la playlist quand l’envie vous prendra. Vous pourrez en acheter dans les magasins de musique ou d’électronique qui sont situés dans les villes.

Au début du jeu, l’un des premiers commerces du genre que vous pourrez croiser se nomme Zekes Gadget, dans la région de Hamlet (à l’endroit indiqué par la carte ci-dessus). Vous pourrez ainsi acheter une paire d’écouteurs pour 119 dollars, ce qui est une somme à prendre en compte lorsque vous démarrez l’aventure (mais ça vaut le coup).

Comment équiper les écouteurs dans GTA 6 ?

Pour équiper ces écouteurs, il faudra appuyer sur L1/LB pour activer la roue des armes. Rendez-vous ensuite dans l’onglet Objets, et vous verrez les écouteurs ou le casque audio à équiper.

Comment allumer la radio à pied dans GTA 6 ?

Une fois vos écouteurs dans les oreilles, maintenez la flèche gauche et appuyez sur Croix/A pour allumer la radio, puis sélectionnez celle qui vous chante, comme si vous étiez à bord de votre véhicule. Les écouteurs s’arrêteront d’eux-mêmes lorsque vous retournerez au volant, si la radio était allumée.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.