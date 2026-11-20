Peut-on caresser tous les animaux dans GTA 6 ?

Oui, vous pouvez bien caresser les chats et les chiens dans GTA 6, et pas que. Sur notre route, nous avons également rencontré d’autres animaux à apprivoiser, dont un caïman pas très docile mais qui a beaucoup de style (vous le trouverez chez une voisine de Jason, qui tient un vide-grenier).

Carresser un animal n’est donc pas toujours possible selon l’animal qui se présente à vous, même s’il s’agit d’un chat ou d’un chien. Par exemple, avec un maître hostile, il vous sera impossible d’avoir un contact avec le doggo que vous croiserez dans la rue, mais heureusement, la plupart sont amicaux.

Comment caresser les animaux dans GTA 6 ?

Pour caresser un chat ou un chien dans GTA 6, vous devez d’abord vous approcher de l’animal en tenant la touche L2/LT afin de sélectionner ce dernier. Vous verrez plusieurs options qui s’offrent à vous dans un premier temps, comme « Féliciter » ou « Gronder ».

Naturellement, il faut ici choisir la première option pour que l’animal vous fasse confiance. Vous pouvez également lui donner de la nourriture pour animaux, si vous en possédez (vous pouvez en acheter à la supérette en vous adressant au vendeur). Viendra ensuite l’option « Caresser », que vous pourrez répéter à l’envi.

Pourquoi caresser les animaux dans GTA 6 ?

Au-delà de faire des gouzigouzi avec des animaux trop mignons, cette petite action aura un bienfait pour votre personnage la première fois que vous l’effectuerez dans une journée. Vous obtiendrez un bonus de Concentration, et votre profil de criminel tendra vers le positif de cette manière. Vous avez donc une autre raison d’aller faire des papouilles à ces adorables animaux.

Une caresse par jour suffit donc pour décrocher ce bonus de Concentration dans GTA 6. Pour entretenir cette jauge, le café et les lavabos sont les autres réflexes à prendre, détaillés dans nos 15 conseils pour bien débuter. Le reste des astuces est réuni dans notre guide complet de GTA 6. Ah, en plus, y’a un chien cool à dénicher.