Comment échapper à la police et perdre ses étoiles dans GTA 6 ?

Pour échapper à la police dans GTA 6, vous devez d’abord quitter son champ de vision, sortir de la zone de recherche et éviter de vous faire identifier à nouveau. Cependant, selon la situation, cela ne suffit pas toujours à faire disparaître complètement votre indice de recherche. Le nouveau système de Rockstar repose désormais sur les informations dont disposent les forces de l’ordre. Votre visage, vos vêtements, votre voiture et même les armes que vous transportez peuvent notamment permettre aux policiers de vous reconnaître après un crime.

Pour semer la police plus facilement, voici les principales étapes à suivre :

Éloignez-vous rapidement des lieux du crime avant que les forces de l’ordre ne puissent vous identifier. Quittez le champ de vision des policiers en empruntant des ruelles, des chemins secondaires ou des passages à l’abri des regards. Sortez de la zone de recherche indiquée sur la carte, sans être repéré par une nouvelle patrouille. Changez d’apparence ou de véhicule si les policiers disposent d’un signalement permettant de vous reconnaître. Évitez de retourner immédiatement dans la zone d’alerte, car votre indice de recherche pourrait être réactivé.

Le plus important est de ne pas aggraver inutilement votre situation. Tirer sur les policiers ou multiplier les infractions pendant votre fuite risque d’augmenter le nombre d’étoiles et de provoquer l’arrivée des renforts.

Comment fonctionne le nouveau système d’indice de recherche ?

Dans GTA 6, le nombre d’étoiles indique toujours la gravité de votre situation, mais leur couleur permet désormais de connaître précisément l’état des recherches policières.

Il existe six états différents, qu’il est important de comprendre pour savoir comment réagir.

Flics en route – Étoiles grises pleines : Un crime a été signalé et les forces de l’ordre se dirigent vers les lieux. C’est généralement le meilleur moment pour prendre la fuite, puisque les policiers ne vous poursuivent pas encore directement.

: Un crime a été signalé et les forces de l’ordre se dirigent vers les lieux. C’est généralement le meilleur moment pour prendre la fuite, puisque les policiers ne vous poursuivent pas encore directement. Suspect inconnu – Étoiles noires avec bordures blanches : Un incident a été signalé, mais la police ne connaît pas votre identité. Vous pouvez donc encore éviter une véritable poursuite en faisant profil bas et en quittant discrètement les lieux.

: Un incident a été signalé, mais la police ne connaît pas votre identité. Vous pouvez donc encore éviter une véritable poursuite en faisant profil bas et en quittant discrètement les lieux. Poursuite en cours – Étoiles blanches pleines : Les policiers vous ont repéré et vous poursuivent activement. Il faut désormais rompre le contact visuel pour espérer leur échapper.

: Les policiers vous ont repéré et vous poursuivent activement. Il faut désormais rompre le contact visuel pour espérer leur échapper. Visuel perdu – Étoiles grises pleines : Les forces de l’ordre vous ont perdu de vue, mais continuent de vous rechercher. Si vous parvenez à quitter leur zone de recherche intérieure sans être repéré, vos étoiles commenceront à clignoter avant de disparaître.

: Les forces de l’ordre vous ont perdu de vue, mais continuent de vous rechercher. Si vous parvenez à quitter leur zone de recherche intérieure sans être repéré, vos étoiles commenceront à clignoter avant de disparaître. Alerte – Étoiles rouges : Vous avez réussi à semer la police, mais une alerte reste active dans la zone de votre dernière position connue. Si vous êtes repéré ou commettez une nouvelle infraction à cet endroit, la poursuite peut reprendre immédiatement.

: Vous avez réussi à semer la police, mais une alerte reste active dans la zone de votre dernière position connue. Si vous êtes repéré ou commettez une nouvelle infraction à cet endroit, la poursuite peut reprendre immédiatement. Alerte et suspect inconnu : Étoiles noires avec bordures rouges : La police recherche toujours un suspect dans la zone, mais elle ne dispose d’aucune description visuelle de vous, de votre partenaire ou de votre véhicule. Vous pouvez donc circuler plus facilement sans attirer l’attention, à condition de ne pas commettre une nouvelle infraction.

On précise que les étoiles grises ne correspondent pas toujours à la même situation. Elles peuvent signaler l’arrivée des policiers après un crime, mais aussi indiquer que vous avez réussi à disparaître de leur champ de vision.

Étoiles rouges dans GTA 6 : comment échapper à la zone d’alerte ?

C’est l’une des nouveautés les plus importantes de GTA 6. Même lorsque vous avez réussi à semer vos poursuivants, les forces de l’ordre peuvent continuer à surveiller les environs. Cette surveillance se traduit par une zone d’alerte rouge visible sur la carte, correspondant aux endroits où les policiers pensent pouvoir retrouver les suspects.

Il faut ainsi distinguer la zone de recherche immédiate, dans laquelle les policiers tentent activement de vous retrouver, de la zone d’alerte qui persiste après leur avoir échappé. Pour éviter de déclencher une nouvelle poursuite, le plus simple est de quitter complètement cette zone. Vous pouvez également rester discret en changeant votre apparence et en évitant les comportements suspects.

Attention, perdre les étoiles blanches ne signifie donc pas nécessairement que vous pouvez retourner immédiatement sur les lieux du crime. Tant que l’alerte reste active, les policiers peuvent vous reconnaître et relancer les recherches.

Icônes rouges : comment empêcher la police de vous reconnaître dans GTA 6 ?

Le nouveau système d’identification est probablement l’évolution la plus importante par rapport à GTA V. Désormais, plusieurs icônes rouges apparaissent sous votre indice de recherche pour indiquer les informations recueillies par les forces de l’ordre. Selon les circonstances, elles peuvent concerner votre visage, vos vêtements, votre véhicule, votre arme, votre partenaire ou encore les images enregistrées par des caméras de surveillance.

L’objectif est donc de supprimer autant que possible les éléments permettant aux policiers de vous reconnaître.

Changez de vêtements et utilisez des accessoires

Si les policiers connaissent votre tenue, le plus simple consiste à vous changer pour modifier votre apparence. Nous vous conseillons vivement d’enregistrer plusieurs tenues dans votre garde-robe et de les assigner au coffre de votre voiture personnelle. Vous pourrez ainsi vous changer rapidement après un braquage, sans devoir rentrer chez vous.

Il est également possible de modifier votre apparence en utilisant certains accessoires, notamment une casquette, des lunettes ou un masque. Pensez à les équiper avant de commettre un crime, puis à les retirer une fois hors de vue des policiers. Les changements de coiffure peuvent aussi vous aider à ne plus correspondre à un signalement.

Changez de voiture ou repeignez-la chez Pay ‘n’ Spray

Votre véhicule constitue un autre élément important du système de recherche. Si les policiers ont identifié la voiture utilisée pendant un crime, ils pourront plus facilement vous reconnaître à son volant. Une solution consiste à changer de véhicule après avoir quitté leur champ de vision. Il peut également être intéressant de faire repeindre votre voiture dans un atelier Pay ‘n’ Spray pour modifier son apparence.

Attention toutefois, ces établissements ne sont pas toujours accessibles pendant une poursuite active. Il est donc préférable d’avoir déjà semé les policiers avant de vous y rendre. Nous vous conseillons également d’éviter d’utiliser systématiquement votre voiture personnelle pour commettre des crimes. Un véhicule volé et abandonné après l’opération peut être une bonne solution.

Rangez vos armes pour ne pas attirer l’attention

Dans GTA 6, se déplacer avec une arme visible peut éveiller les soupçons des passants et des forces de l’ordre. Les armes de poing peuvent être dissimulées, mais les fusils et les armes plus imposantes restent visibles lorsqu’ils sont transportés. Pensez donc à les ranger dans le coffre de votre véhicule lorsque vous souhaitez passer inaperçu.

Cette précaution est particulièrement importante après un braquage ou lorsque vous circulez dans une zone où une alerte policière est encore active.

Séparez Jason et Lucia si vous êtes recherchés ensemble

Lorsque Jason et Lucia commettent un crime ensemble, la police peut également enregistrer leur présence en tant que duo. Dans certaines situations, se séparer de son partenaire peut donc aider à brouiller les pistes et à réduire les informations permettant de reconnaître les suspects. C’est notamment une possibilité à envisager lorsque vous avez déjà réussi à quitter le champ de vision des policiers, mais que vous souhaitez éviter une nouvelle identification.

Évitez les caméras de surveillance ou effacez leurs images

Les caméras constituent une autre source d’informations pour la police. Certains établissements possèdent des dispositifs de surveillance capables d’enregistrer votre présence pendant une activité criminelle. Lorsque cela est possible, neutralisez les données de vidéo-surveillance dans les bureau pour faciliter votre fuite. Attention toutefois, certains systèmes de surveillance ne peuvent pas être neutralisés étant donné qu’ils sont stocké sur un système cloud.

Le plus sûr reste donc d’éviter de vous faire filmer à visage découvert pendant vos opérations en utilisant un foulard ou un masque.

Quelles sont les meilleures techniques pour semer la police ?

En dehors du système d’identification, certaines techniques permettent de distancer plus facilement les forces de l’ordre, particulièrement lorsque votre indice de recherche commence à augmenter.

Utilisez les ruelles, les chemins secondaires et les tunnels

Les grandes routes de Vice City ne sont pas toujours les meilleurs endroits pour échapper à la police. La circulation et les nombreuses patrouilles peuvent rapidement vous empêcher de prendre de la distance. Privilégiez les ruelles, les passages étroits et les chemins secondaires pour sortir du champ de vision de vos poursuivants.

Les tunnels ferroviaires constituent également d’excellents itinéraires, particulièrement lorsque vous êtes poursuivi par un hélicoptère. Les forces de l’ordre auront beaucoup plus de difficultés à vous suivre et à maintenir un contact visuel dans ces environnements.

Cachez-vous dans un véhicule

Il n’est pas toujours nécessaire de fuir à pleine vitesse. Lorsque les policiers vous ont perdu de vue, vous pouvez également vous dissimuler à l’intérieur d’un véhicule. Pour cela, maintenez Rond sur PS5 ou B sur Xbox Series afin de vous baisser dans l’habitacle. Cela vous permet de réduire les risques d’être identifié par les patrouilles à proximité. Vous pouvez notamment profiter des parkings et des endroits couverts pour échapper aux regards, avant de reprendre la route lorsque la situation est moins dangereuse.

Évitez d’abattre les policiers pendant votre fuite

Même si la tentation est grande, il est généralement préférable d’éviter les affrontements directs. Éliminer des policiers contribue à augmenter votre indice de recherche et peut rapidement empirer les choses. En revanche, vous pouvez les neutraliser sans les tuer.

Lorsque cela est nécessaire, vous pouvez plutôt chercher à immobiliser les véhicules de police en visant leurs pneus pour ralentir les poursuivants, puis profiter de cette ouverture pour vous éloigner. Une approche moins violente permet également de limiter les conséquences sur votre profil criminel.

4, 5 ou 6 étoiles dans GTA 6 : peut-on encore semer la police ?

Plus votre indice de recherche augmente, plus les forces de l’ordre mobilisent de moyens importants pour vous intercepter. Les barrages routiers, les hélicoptères et les unités lourdement équipées peuvent rapidement compliquer les poursuites. À partir de quatre étoiles, nous vous conseillons de privilégier les véhicules rapides et maniables. Les motos peuvent notamment se révéler particulièrement efficaces pour emprunter des passages plus étroits.

Les tunnels et les endroits couverts deviennent également très utiles pour échapper aux hélicoptères. Il faut surtout éviter de rester trop longtemps au même endroit et chercher à quitter la zone de recherche dès que possible. À six étoiles, la situation devient beaucoup plus compliquée. Ce niveau maximal entraîne une mobilisation particulièrement importante des forces de l’ordre et des militaires. L’alerte s’arrêtera uniquement à votre mort, mais il faut vraiment le vouloir pour atteindre ce stade.

Que perdez-vous si vous êtes arrêté ou tué par la police dans GTA 6 ?

Enfin, sachez qu’une arrestation ou une mort pendant une poursuite peut entraîner plusieurs pénalités. Vous risquez notamment de perdre une partie de votre argent liquide, ainsi que les marchandises illégales que vous transportez. Certaines armes récupérées pendant votre aventure peuvent également être perdues.

Pour limiter les conséquences financières, nous vous recommandons de déposer régulièrement vos espèces sur votre compte BuckMe en utilisant les distributeurs présents dans Leonida. Évitez également de transporter de grosses quantités de butin lorsque vous prévoyez une opération particulièrement risquée.

Une arrestation coûtant une partie de votre argent liquide, pensez aussi aux receleurs et au compte BuckMe, présentés dans nos 15 conseils pour bien débuter sur GTA 6. Toutes les autres astuces sont réunies dans notre guide complet de GTA 6.