Où trouver toutes les entrées de Codex ?

Il y a 126 entrées de Codex dans Assassin’s Creed Shadows, toutes réparties en plusieurs catégories distinctes représentant les lieux, les arts, la religion, l’économie et le commerce etc. Nous vous présentons sur les cartes suivantes leur localisation approximative. Une fois sur place, vous n’aurez qu’à observer votre environnement pour repérer les orbes blanches flottant dans les airs près de lieux importants ou au sommet de bâtiments élevés. Scannez-les avec votre sens de l’observation pour débloquer l’entrée de Codex et en apprendre plus sur l’univers et le lore du jeu.

Izumi Settsu

Vous trouverez pas moins de 19 entrées de Codex dans la région de départ, Izumi Settsu :

Yamashiro

La région de Yamashiro dispose de 25 nouvelles entrées de Codex à récupérer :

Omi

Omi, la région très étendue du nord-est vous permettra de scanner 16 entrées de Codex :

Wakasa

Au nord-ouest, la province de Wakasa mettra à votre disposition 9 entrées de Codex supplémentaires :

Harima

On continue en direction de l’ouest, avec la province d’Harima et son château d’Himeji. Vous trouverez 12 entrées de Codex dans cette province :

Iga

Le berceau des Shinobis, Iga, vous donnera accès à de nouvelles entrées de Codex, 8 précisément :

Yamato

La province de Yamato, à l’est, dispose de 8 nouvelles entrées de Codex à scanner :

Tamba

La région de Tamba, au nord-ouest, dispose elle aussi d’entrées de Codex, plus précisément 9 :

Kii

Enfin, la région la plus au sud, Kii, vous permettra de mettre la main sur les 20 dernières entrées de Codex du jeu :

