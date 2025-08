Little Nightmares III : Nouveau duo, ambiance et ambitions… On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir avant sa sortie en fin d’année

Quand cauchemar se conjugue au pluriel

Dans Little Nightmares, chaque grincement, chaque ombre ou chaque lumière vacillante raconte une histoire, qui, sans aucune parole, transmet les émotions nécessaires à la compréhension de l’intrigue. Une histoire d’enfants perdus, égarés, en quête d’un havre de paix. Après avoir suivi les aventures de Six et Mono, nous suivons deux nouveaux personnages : Low, l’enfant à l’arc et Alone, la petite fille à la clé anglaise.

Perdus au cœur d’un lieu labyrinthique nommé La Spirale, les deux amis vont devoir coopérer pour survivre dans un monde impitoyable et périlleux où se cachent de terribles menaces. La coopération entre deux joueurs et joueuses arrive donc pour la première fois dans la licence en proposant deux modes de jeu : en solo avec un accompagnement par l’intelligence artificielle ou à deux joueurs et joueuses en coopération en ligne grâce au Pass Ami permettant de jouer à deux avec un seul exemplaire du jeu (comme Split Fiction ou It Takes Two par exemple).

Pas de coopération locale prévue ici ce qui, ne le cachons pas, représente une forte déception. N’espérez pas de crossplatform non plus, vous devrez rester sur le même écosystème et devrez garder la même sauvegarde en coopération. Mais rassurez-vous, jusqu’à huit emplacements sont prévus pour varier les plaisirs en solo ou en coopération avec d’autres personnes.

Nous ne savons finalement pas grand chose d’autre sur l’histoire de ce nouvel opus, probablement encore volontairement floue sur ce qui attend nos deux héros, bien que nous soyons prêts à faire confiance à Supermassive Games, bien habitué aux jeux horrifiques, pour leurs talents narratifs.

Compter l’un sur l’autre

Qui dit coopération dit forcément entraide. Cet adage va se confirmer dans cette nouvelle entrée en proposant l’une des grandes nouveautés de la licence, la coopération « obligatoire » puisque vous devrez utiliser les talents de l’autre personnage pour avancer. Entendez par là que les flèches de Low permettront par exemple de briser des cordes, mais aussi de tirer sur des cibles ou encore en hauteur pour abattre des ennemis volants, en mettant l’accent sur la précision et la discrétion.

Alone de son côté, pourra profiter de sa clé à molette pour étourdir de petits ennemis, casser des palissades fragiles ou bien actionner des mécanismes ou machines complexes à distance, dans une optique plus tournée sur la force ou la confrontation.

Il vous faudra donc utiliser vos dons et compétences de manière maligne et vous entraider pour vous hisser par-dessus des obstacles, traverser des passages étroits, ou bien faire diversion lorsque le danger guettera. La coopération se place ainsi au cœur de l’expérience, alimentant cette angoisse et cette insécurité, mêlant cette fuite sans fin vers l’avant à une complicité naissante. Car il ne s’agit plus simplement de fuir, mais de fuir ensemble, tout comme la compréhension et la résolution des énigmes qui devra désormais se faire à deux (surtout si vous jouez en coopération).

Comme dans tous les jeux de la franchise, une fois de plus dans Little Nightmares III, aucune erreur ne sera pardonnée et sera souvent signe d’échec avant une nouvelle tentative sous forme de die & retry si les ennemis vous attrapent par exemple. Le reste du gameplay ne devrait pas proposer de variantes trop différentes pour les connaisseurs de la licence, dans la pure tradition de la série : des puzzles à foison, des phases de plateforme, beaucoup d’infiltration, le tout enrichi ici grâce aux interactions croisées entre les deux personnages. Mais outre son gameplay, la licence est forcément connue pour son ambiance et sa direction artistiques iconiques.

La peur dans son plus bel appareil

La Spirale sera le lieu central des événements de Little Nightmares III. Un lieu en perpétuel mouvement, rempli de cauchemars et peuplé de créatures difformes, d’environnements surprenants et à l’ambiance bien lugubre.

Plusieurs lieux de La Spirale ont déjà été dévoilés par Supermassive Games comme La Nécropole, une ville sinistre et inquiétante comme des ruines mystérieusement abandonnées au cœur d’un désert brûlant. Ici, le danger semble être partout comme ce « petit » Bébé Monstrueux qui vous collera des sueurs froides dès que vous aurez l’affront de le réveiller en faisant chuter des objets par exemple.

L’Usine de bonbons sera aussi le théâtre de bien des rencontres, notamment avec des essaims de Caramblattes dirigés par le terrible Superviseur. Notez que des lieux où des environnements plus familiers seront également de la partie, comme des bouches d’aération sinistres, des machines aux engrenages vicieux, tandis que d’autres nouveaux lieux comme le Carnevale, une sorte de fête foraine obscure, fera son apparition. En ces lieux chargés en mauvaises ondes, les rires déchirants des marionnettes impatientes se mêleront à une pluie battante et aux ogres armés et impatients d’en découdre.

La direction artistique et l’esthétique générale garderont le même état d’esprit que les précédents jeux, Supermassive Games ayant opté pour de la fidélité visuelle tout en mettant à profit les jeux de lumière et les différents plans de perspective pour donner vie aux décors toujours d’une teinte très sombre. On remarque tout de même une grande amélioration dans la finesse des textures et des lumières pour une immersion renforcée, bien qu’il nous faudra rester vigilant sur la qualité du titre dans sa totalité.

Précommandes et éditions

Little Nightmares profite de son 9e anniversaire pour offrir au premier opus une version boostée en 4K 60 FPS pour encore plus de frissons. Nous pourrons ainsi revivre l’aventure originale dans une Enhanced Edition disponible dès le 10 octobre prochain (comme le troisième opus), à moins que vous ne précommandiez Little Nightmares III, vous offrant alors l’accès à ce petit plus dès maintenant.

Cet accès anticipé n’est accessible que pendant les précommandes numériques de Little Nightmares III. Mais si vous voulez attendre, rassurez-vous, au lancement, les joueurs qui possèdent le Little Nightmares original sur PlayStation, Xbox et PC recevront la version mise à niveau gratuitement.

En ce qui concerne la sortie de Little Nightmares III cet automne, Bandai Namco et Supermassive Games ont eu l’air de vouloir faire plaisir aux fans de cette licence vendue déjà à 20 millions d’unités depuis la sortie du premier jeu 2017, en proposant plusieurs éditions proposent de nombreuses éditions. Ainsi, en plus d’une édition Standard vendue 39,99 € et du Bonus de précommande contenant des costumes inspirés de « L’Ombre de Six », vous pourrez retrouver :

Une Édition Deluxe (vendue 59,99 €) avec le jeu et du contenu numérique, soit un plusieurs packs de costumes, ainsi que le Pass d’extension « Secrets de la Spirale » avec deux chapitres supplémentaires disponibles plus tard, le premier entre avril et juin prochain, le second prévu fin 2026.

Mais on retrouvera aussi une Édition Collector – appelée Mirror Edition (vendue 79,99 €), comprenant tout ce que contient l’Édition Deluxe tout en ajoutant une figurine de Low & Alone de 12 cm, un steelbook, un artbook de 58 pages L’art de Little Nightmares III, la bande-son en physique et en numérique, 5 autocollants, le tout réuni dans une boîte thématisée.

Mais ce n’est pas tout puisqu’une autre Édition Collector – Premium Spiral Edition (vendue 119,99 € et uniquement sur le Store Bandai Namco) reprenant tout le contenu des éditions précédentes, ainsi qu’une boite à musique à l’effigie du jeu, un support pour manette ou téléphone et un jeton double-face.

Pour être complet, sachez que Little Nightmares III n’est d’ailleurs pas le seul projet en préparation pour la franchise puisqu’un jeu VR a également récemment été annoncé, tout comme un roman (The Lonely Ones) attendu pour septembre, un Comics (Descent to Nowhere) prévu pour octobre ainsi que la suite du Podcast à succès The Sounds of Nightmares, et un projet en Stop motion.

Vous savez désormais tout sur le prochain jeu de la licence Little Nightmares. Petit rappel : Little Nightmares III sortira le 10 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 et 2.