Test Little Nightmares III – Petits frissons pour grand nom

Jaquette de Little Nightmares III
Little Nightmares III
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2

Date de sortie : 10/10/2025

  • L'ambiance glauque à souhait façon Tim Burton
  • Un travail d'orfèvre sur le sound design
  • Des énigmes efficaces et réfléchies...
  • Durée de vie bien calibrée...
  • Le premier chapitre en dessous
  • Une coopération assez marginale
  • ... mais parfois répétitives
  • ... mais attention à maintenir l'intérêt ludique
Little Nightmares III nous raconte une histoire glauque, dérangeante, sombre et à la fois si poétique, dans la stricte lignée des précédents opus. Les habitués de la licence ne seront pas dépaysés tandis que les nouveaux venus pourront prendre le train sans heurts. On salue l’arrivée d’une coopération intelligente, mais trop peu mise en avant, pourtant au service d’une épopée qui n’ose peut-être pas assez, bien que techniquement réussie. Ceci étant dit, on ne peut que louer le travail réalisé par les équipes de Supermassive Games qui ont respecté, sans doute un peu trop, le cahier des charges de la licence, au point de ne prendre que très peu de risques et de manquer le coche d’insuffler un peu plus de leur ADN dans une licence forte et bien installée, mais que Bandai Namco a peut-être eu un peu peur d’écorner.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

