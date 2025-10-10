Test Little Nightmares III – Petits frissons pour grand nom

En 2017, sortait un « petit » jeu de plateforme, Little Nightmares. Première licence originale de l’écurie suédoise Tarsier Studios jusqu’alors habitué au soutien sur LittleBigPlanet notamment, le succès est rapidement au rendez-vous avec deux millions d’exemplaires en trois ans. On y incarnait la petite Six âgée de neuf ans avec pour but de s’échapper de l’Antre, un bateau miteux et cauchemardesque. Quatre ans plus tard sortait sa suite, Little Nightmares II avant que Tarsier Studios ne jette l’éponge pour se consacrer à d’autres projets dont le prochain REANIMAL attendu au printemps 2026. Bandai Namco n’a cependant pas laissé tomber sa poule aux œufs d’or et a mandaté Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry, Dark Pictures Anthology) de reprendre le flambeau pour un nouvel opus 100 % inédit, mais également pour étendre l’univers avec des comics, un podcast, et plusieurs autres projets. Ce 10 octobre sort donc ce Little Nightmares III sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 et 2 avec pour ambition de relancer une licence qui a souvent brillé par son ingéniosité et ses univers glauques et dérangeants. Alors, pari tenu ou pâle copie pour Supermassive Games ?

Conditions de test : Nous avons terminé l’aventure en solo sur PlayStation 5 Pro et rejoué quelques portions avec l’autre personnage jouable pour un total de six heures de jeu. Nous éviterons le plus soigneusement possible tout spoiler narratif majeur.

La peur viscérale ?

Des bruits sinistres, des coups de tonnerre, une ambiance sombre et lugubre, des enfants perdus et apeurés et d’hideuses apparitions monstrueuses, pas de doute, nous sommes bien dans un jeu Little Nightmares. Après avoir accompagné Six et Mono dans les deux premiers opus, Little Nightmares III nous propose cette fois de suivre le destin de deux personnages inédits, Low et Alone, aux apparences bien distinctes, puisque le premier est porteur d’un masque de corbeau et que la seconde dispose d’une sorte de casque d’aviateur.

L’occasion de préciser d’emblée une donnée importante : il ne vous est pas nécessaire d’avoir joué aux précédents opus pour profiter de cette histoire inédite. Perdus au cœur du Nulle-Part, cet Entre-Monde mystérieux, vous allez devoir tenter de les aider à s’échapper des pièges mortels et des monstres hideux qui les traqueront à travers quatre gros chapitres aux tonalités différentes. Vous passerez d’un désert mystérieux à une fête foraine sinistre en passant par une usine de bonbons et une dernière zone plus complexe et au level design des plus travaillés.

Il nous aura fallu un peu moins de cinq heures pour voir la fin de l’aventure qui s’avère être assez inégale dans sa conception et son intérêt. Là où les autres chapitres rivalisent d’ingéniosité et correspondent complètement à l’ambiance et à l’atmosphère des Little Nightmares, nous avons été plutôt déçus du premier, en dessous, tant au niveau de sa mise en image que de son intérêt ludique.

On imagine que cela était volontaire pour situer le propos et permettre une meilleure courbe d’apprentissage des mécaniques de jeu. En revanche, pour les habitués, le train mettra du temps à démarrer, au point que l’on en viendra presque à s’ennuyer, hormis quelques phases bien trouvées. L’histoire reste, bien évidemment, volontairement cryptique, comme les jeux précédents, ne délivrant que peu d’indices sur nos personnages ou leurs cauchemars prenant vie dans cette zone appelée la Spirale.

Davantage de réponses devraient être livrées dans le Pass d’extension prévu pour l’année prochaine, ce qui peut décevoir d’autant plus que pour en bénéficier, il vous faudra acheter l’édition Deluxe vendue à 60€. Même la métaphore du miroir est tout juste extrapolée et on ressort avec beaucoup de questions à la fin de l’aventure.

Comme toujours dans la saga, il n’y aura aucune ligne de texte ni aucun dialogue. Toute la trame utilise la suggestion et la narration environnementale à plusieurs échelles de profondeur, le tout toujours présent en 2,5D et en side-scrolling horizontal. C’est ce qui différencie d’ailleurs ce troisième opus de son « concurrent » spirituel, REANIMAL, lui-même développé par les créateurs de Little Nightmares, Tarsier Studios, prévu l’an prochain (et que l’on a déjà pu tester) et qui proposera davantage de phases en 3D.

La coopération salvatrice

Après deux opus exclusivement jouables en solo, Little Nightmares III apporte sans doute l’une des plus grandes nouveautés de la licence, la possibilité de jouer à deux, uniquement en coopération en ligne. Nous touchons là l’un des points noirs de cette configuration : l’éditeur n’a pas inclus de coopération locale et ne supporte pour l’instant pas le cross-platform. Rassurez-vous, vous n’aurez pas à acheter deux fois le jeu pour en profiter, puisqu’un Pass ami gratuit est disponible sur toutes les plateformes. Durant notre partie, nous avons principalement joué avec Alone puis rejoué quelques portions avec Low.

Chacun de nos héros dispose d’une capacité qui lui est propre : Low dispose d’un arc et des flèches (en nombre illimité) pour viser des cibles, tirer sur des ennemis ou casser des cordes, tandis qu’Alone pourra compter sur sa clé à molette pour achever des créatures, détruire des barricades ou murs friables ou bien tourner des mécanismes. Nous avons par ailleurs trouvé que Low était un peu mis en retrait de par le nombre d’énigmes qui lui sont consacrées, Alone étant de son côté plus souvent mise à contribution selon les situations.

Et ce qui nous est finalement présenté comme de la coopération s’avère être une aventure à vivre à deux, mais pas forcément en dépendance constance l’un de l’autre comme on a pu le constater dans les récents jeux de Hazelight Studios (It Takes Two, Split Fiction), puisque, hormis une aide à la courte échelle ou pour porter quelque chose, les interactions entre nos deux héros s’avèreront assez rare. Les déplacements se font toutefois de manière très fluide, avec une course possible, la capacité de se suspendre à des rebords, de tirer ou pousser des objets ou bien d’en lancer d’autres.

La principale attraction de cette nouvelle itération est donc la présence de la coopération, mais le jeu reste bien évidemment jouable en solo. Dans ce cas, l’intelligence artificielle prendra le relais du second personnage, mais l’on regrettera ici des prises de décision erratiques et surtout une mise en avant des solutions aux énigmes parfois trop rapides à notre place, nous empêchant de prendre le temps de réfléchir davantage.

Chaque chapitre va alors alterner la présence d’énigmes, très nombreuses, mais également de courses-poursuites où chaque erreur équivaut souvent à une issue fatale, avec des phases d’exploration pure ou d’infiltration. Les tableaux s’enchaînent, renouvelant les décors traversés, réutilisant cependant quelques énigmes au passage et ne tentant rien de bien original par ailleurs. Le jeu reprend sa vocation de die & retry caractéristique, quitte à être quelques fois frustrant quand on ne comprend pas les raisons de notre échec.

Les choses étant ceci dit très bien faites, la solution se trouve la plupart du temps à portée de regard, puisqu’il nous suffira de regarder attentivement l’environnement (ou appeler à l’aide notre ami), pour apercevoir des opportunités. On reprochera toutefois une expérience toujours trop sur des rails, avec la plupart du temps, une seule solution aux problèmes. Vous l’aurez compris, ludiquement parlant, Little Nightmares III est une réussite, reprenant les codes de ses aînés, parfois même un peu trop, en répondant à un cahier des charges qu’il peine à délaisser sur le chemin.

Un cauchemar un peu trop sous contrôle

C’est de toute évidence le constat à faire quand l’on termine Little Nightmares III : une très bonne aventure, dans la continuité des premiers jeux, sombre, glauque et parfaitement rodé, mais surtout qui fait du Little Nightmares. La surprise est donc moins présente, et nous devons confesser que l’on attendait la touche Supermassive Games, qui s’efface presque au profit d’une licence certes comprise, mais trop scolairement suivie à la lettre, au risque de proposer une aventure moins inspirée bien que toujours aussi solide sur la forme.

On pourra, par exemple, citer la multiplication des décors en intérieur, avec l’utilisation d’ascenseurs pour varier sur la verticalité, finalement présente à la marge autrement, alors que l’on aurait aimé varier les plaisirs avec une utilisation accrue des environnements en intérieur.

Parlons enfin de l’aspect technique du jeu. Sur PlayStation 5, Little Nightmares III revêt ses plus beaux atours et nous délivre une prestation technique des plus abouties, tant sur le plan visuel que sonore. Les environnements traversés sont glauques, très sombres et même plutôt angoissants, si l’on met de côté toujours ce premier chapitre très ocre et assez terne. On ne vous conseillera que trop de passer dès le début en mode performance, puisqu’il vous permettra de bénéficier des 60 images par seconde contre 30 pour le mode qualité qui n’a que peu d’intérêt ici. La DualSense est cependant assez peu utilisée hormis quelques vibrations, il y aurait eu pourtant beaucoup d’opportunités à plus d’immersion (lors de temps orageux ou pluvieux par exemple).

La partition sonore est une véritable aubaine pour cet opus, encore une fois d’une incroyable immersion. Que ce soit lors de phases silencieuses, ou plus orientées action, chaque grincement, chaque bruit ou grognement sinistre trouve sa place et délivre une prestation des plus convaincantes. Cela manquera tout de même d’un thème global à retenir pour accompagner notre aventure, mais hormis ce détail, tout est réglé comme du papier à musique.