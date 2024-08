Little Nightmares 3 : tristesse à deux

On ne peut pas dire que nous n’avons pas été surpris quand on a appris que Little Nightmares 3 était en développement chez Supermassive Games. Le studio s’est spécialisé dans l’horreur et l’angoisse, certes, mais narrative. Les Dark Pictures ou encore The Quarry sont de véritables films interactifs, pleins de choix a effectuer et mettant en avant des technologies d’animation de pointe.

Voir le studio aux commandes d’un jeu d’aventure, de plates-formes et d’infiltration est une vraie surprise, mais rien ne dit que le pari ne sera pas relevé. Pour se détacher des productions de Tarsier, désormais propriété par THQ Nordic, Supermassive a décidé d’inclure de la coopération dans l’aventure, se détournant ainsi de cette progression extrêmement solitaire qui marquait les premiers titres.

La coopération locale : la grande inconnue

Dans Little Nightmares 3, les joueurs incarneront Low et Alone, deux enfants piégés dans le Nulle-Part. Autant dire qu’entre les noms et le lieu, on comprend que l’ambiance ne deviendra pas soudainement joyeuse. Les deux personnages devront bien évidemment s’entre-aider pour progresser, en utilisant notamment des flèches, en tirant sur des tiroirs pour que l’autre y lance un élément nécessaire, en poussant conjointement des choses ou en déclenchant des mécanismes pour aider l’autre à avancer.

Supermassive Games précise que le second personnage pourra être géré par l’IA, ou par un ami en ligne. En revanche, le studio ne s’est pas exprimé sur la coopération locale qui, il est vrai, aurait toute sa place ici.

La sortie de Little Nightmares 3 est prévue en mars 2025 sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il se retrouvera donc en face à face avec Reanimal, le titre de… Tarsier Studios.