Little Nightmares III présente sa première grosse vidéo de gameplay, juste à temps pour Halloween

Officialisé par surprise durant la dernière Gamescom, Little Nightmares III marquera le passage de flambeau entre le studio Tarsier et Supermassive Games. Le studio derrière Until Dawn et The Quarry reprend cette licence en conservant toutes ses bases tout en présentant une nouvelle menace terrifiante. On peut aujourd’hui voir que ce troisième épisode ne bousculera pas les fondamentaux de la série, puisqu’une vidéo de gameplay de 18 minutes nous montre ce que Little Nightmares III aura à nous proposer.