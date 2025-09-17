Little Nightmares III sort sa démo et vous donne un aperçu du cauchemar qu’il vous réserve

Gaffe au gros bébé

Cette démo de Little Nightmares III est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, vous laissant ainsi découvrir le jeu via une portion qui était jouable sur les différents salons dans lequel le jeu est apparu au fil des derniers mois. Ce qui veut dire que cette démo ne représente pas le début de cet épisode, et par conséquent, votre progression ne pourra pas être transférée vers le jeu final une fois celui-ci disponible. Attendez-vous à un extrait de gameplay d’environ une demi-heure, le temps de bien poser l’ambiance et les bases de gameplay de ce troisième opus.

Vous serez ici plongés au sein d’une nécropole aux côtés de Low et Alone, deux petits êtres qui vont collaborer pour se sortir de cet enfer. Mais ça, c’est sans compter sur un gros bébé terrifiant qui devrait hanter vos prochaines nuits…

Little Nightmares III sortira le 10 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch 1 et 2.