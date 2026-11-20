Où trouver « Chien cool » dans GTA 6 ?

Un chien qui fait du jet-ski, ce n’est pas quelque chose que l’on voit tous les jours, mais ça existe dans GTA 6. Celui-ci est devenu un petit phénomène sur les réseaux sociaux, et on vous explique comment le trouver.

Pour cela, il faudra vous perdre dans les eaux de Gambit Bay, à l’ouest de Key Lento, la région de départ. Pour cela, rien de plus simple, prenez le beat qui est sur le quai de la maison de Jason, puis dirigez-vous vers un endroit qui est relativement éloigné de toutes les côtes, comme à l’endroit indiqué par la carte ci-dessous. Sautez dans l’eau et nagez un peu plus loin que votre bateau, jusqu’à ce que votre sauveur canin déboule sur son jet-ski, prêt à vous secourir.

L’île aux chiens dans GTA 6

Vous pouvez alors monter sur le jet-ski avec la touche Triangle/Y, mais ce n’est pas vous qui piloterez. C’est bien le chien, surnommé ici « Chien cool » (comment le contredire), qui va piloter, et qui va vous emmener sur une plage avec d’autres chiens.

Un endroit paisible et reculé où vous pourrez vous amuser avec eux, en leur lançant des balles ainsi que des frisbees, entre deux caresses. Au-delà de la mignonnerie du moment, c’est aussi une astuce qui permet de récupérer beaucoup d’argent très facilement. Sur cette plage, à l’endroit où les chiens séjournent, vous verrez un coffre avec un portefeuille qui contient 1 218 dollars. Et ça, ça méritera bien une gratouille ou deux pour récompenser votre sauveur.

Pour la petite histoire, cette drôle d’aventure est inspirée d’un fait réel, avec un golden retriever répondant au nom de Loosy, qui effectue des cascades sur son jet-ski, même s’il ne conduit pas réellement contrairement au jeu. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.