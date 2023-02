Accueil > Actualités > Lies of P sortira aussi en physique, le Bloodborne-like est déjà disponible en précommande

Lies of P ne cesse de faire sensation à chaque apparition et tout le monde voit déjà en lui un successeur spirituel de Bloodborne. Autant dire qu’avec un tel poids sur les épaules, Neowiz ne doit pas décevoir, mais le studio peut au moins mesurer l’engouement important qui est en train de se créer autour de son jeu. C’est pourquoi les ambitions ont été revues à la hausse, puisque Lies of P va aussi s’offrir une édition physique contrairement à ce qui était prévu au départ.

Où précommander Lies of P ?

Etant donné que le jeu est désormais très attendu, une simple sortie dématérialisée n’était plus envisageable. Neowiz a décidé de s’entourer de Fireshine Games afin d’assurer une édition physique sur PlayStation et sur Xbox pour son action-RPG, qui sortira en même temps que la version numérique.

Cette édition est d’ailleurs déjà disponible en précommande en se rendant sur le site d’Amazon, au prix conseillé de 59,99 €.

Lies of P sera disponible dès le mois d’août 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Notez que le titre arrivera directement dans le Game Pass le jour de sa sortie, ce qui est à prendre en compte si vous comptez y jouer sur les consoles Xbox.