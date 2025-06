Lies of P: Overture : Le DLC du Soulslike coréen dévoile un nouveau trailer et, surprise, il est disponible dès maintenant

Plongez dès aujourd’hui dans les origines de Krat

Lies of P fait sans doute partie des meilleurs Soulslike de ces dernières années et c’était avec une certaine excitation que les joueuses et joueurs attendaient de poser leurs mains sur une extension, tout en sachant qu’une suite est déjà dans les tuyaux. « Overture », c’est donc son nom, arrive même plus vite que prévu puisqu’il a été shadowdropé dans la nuit du 6 au 7 juin.

Rappelons que nous vivrons les origines de Krat via un petit voyage dans le temps nous menant dans un premier temps dans le zoo de la ville. Rempli d’horreurs qui voudront ne faire qu’une bouchée de notre pantin, cette extension nous fera aussi rencontrer la Rôdeuse Légendaire avec qui on fera équipe pour découvrir les mystères les plus enfouis de Krat.

De nouvelles armes et combinaisons, de nouvelles fonctions pour le bras de la marionnette de Geppetto, de nouveaux styles de combat et donc tout un bestiaire inédit seront à retrouver dans Lies of P: Overture, de quoi allonger la durée de vie dans de bonnes prédispositions.

Signalons aussi que cette extension sera accompagnée d’une mise à jour concernant également le jeu de base, avec l’ajout de nouvelles difficultés et deux modes Boss Rush, accessibles après avoir vécu n’importe quelle fin de l’aventure principale.

Lies of P: Overture est donc disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series.