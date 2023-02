Lies of P sortira en août, le Bloodborne-like se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Bloodborne 2 n’arrivera pas de sitôt, ni même un portage PC du premier qui l’on n’ose même plus espérer aujourd’hui après tant de fausses rumeurs. Mais les héritiers spirituels de ce jeu inoubliable continuent d’affluer, sans pour autant nous contenter. Lies of P est cependant celui qui pourrait bien nous offrir une expérience digne de ce nom et le jeu de Neowiz ne cesse de séduire à chacune de ses apparitions. Il était donc l’un des grands noms du IGN Fan Fest qui se déroule ce week-end, avec une bande-annonce sous le coude qui nous révèle enfin une période de sortie.

Pinocchio affûte ses lames pour cet été

On commençait un peu à tourner en boucle du côté de chez Neowiz en recyclant toujours les mêmes trailers, mais c’est bien une vidéo inédite qui a été diffusée ce soir et qui nous apprend que le Lies of P devrait sortir dans le courant du mois d’août 2023. Pas de date plus précise pour le moment, mais on pourra s’estimer heureux de voir que la sortie semble se confirmer pour cette année.

D’ici là, on peut se délecter de cette bande-annonce qui semble nous montrer l’un des grands méchants et qui dépeint une ambiance sombre et glauque, bref, tout ce que les fans de Bloodborne aiment.

Lies of P sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Le titre arrivera directement dans le Game Pass le jour de sa sortie.